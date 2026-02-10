PM prende oito e apreende dois fuzis em operação do Bope na Zona Oeste

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou, nesta terça-feira (10), uma operação estratégica na Comunidade César Maia, em Vargem Pequena, Zona Oeste da capital. A ação foi conduzida por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e resultou na prisão de oito homens, entre eles o criminoso Willians da Silva Santos de Almeida, conhecido como "Lilinho", um dos principais integrantes do grupo que organizou a invasão da Comunidade Camorim e Asa Branca.

O preso tem anotações criminais por roubos, tráfico de drogas e homicídio. Além de outro criminoso que ameaçava comerciantes na região. Os agentes também apreenderam dois fuzis, uma pistola e uma granada.

A operação foi desencadeada a partir de um trabalho de inteligência integrado entre a Subsecretaria de Inteligência (SSI) e o BOPE, que identificou a atuação de criminosos autodenominados “Equipe Caos”. O grupo é apontado como responsável por investidas armadas em comunidades da Zona Oeste, promovendo confrontos e tentando expandir a atuação do tráfico de drogas na região.

Segundo informações de Inteligência, o grupo criminoso participou de um ataque à Favela do Rola, em Santa Cruz, e articulava novas incursões nas comunidades do Camorim e Asa Branca. A pronta resposta da Polícia Militar impediu o avanço das ações criminosas e reforçou a presença do Estado nas áreas afetadas.

A Polícia Militar reafirma seu compromisso com o enfrentamento qualificado à criminalidade organizada, atuando de forma estratégica, integrada e permanente para garantir a segurança da população.

A ocorrência segue em andamento.