Traficante líder do TCP morre em operação da Polícia Civil

A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) neutralizaram, nesta terça-feira (10/02), o traficante apontado como uma das principais lideranças da facção Terceiro Comando Puro nas comunidades Pombo Sem Asa e Canal, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio. Durante a ação policial, o alvo, fortemente armado com um fuzil, reagiu de forma violenta à abordagem e atacou os agentes.

De acordo com informações produzidas e consolidadas pelo Setor de Inteligência da unidade, o investigado exercia papel estratégico na estrutura criminosa local, sendo responsável pela coordenação das atividades ilícitas, pelo controle territorial armado da região e pelo cumprimento direto de ordens da facção. O trabalho de inteligência possibilitou a localização precisa do alvo e a deflagração de uma ação técnica, planejada e baseada em dados qualificados.

Com extenso histórico criminal, o bandido acumulava cerca de dez passagens policiais, incluindo registros por homicídio, tráfico de drogas e roubo de veículos, o que evidencia seu elevado grau de periculosidade e a relevância de sua atuação no fortalecimento da organização criminosa na região.

No momento da abordagem, ao receber voz de prisão, ele desobedeceu às ordens policiais e efetuou disparos contra os agentes, dando início a um breve confronto. O agressor foi neutraliza