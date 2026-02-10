Líder do Comando Vermelho é preso após usar nome falso em hospital

Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) capturaram, nesta segunda-feira (09/02), uma das lideranças operacionais do Comando Vermelho no Complexo da Penha. O narcotraficante é apontado como braço direito de Carlos da Costa Neves, o “Gardenal”, e figurava como um dos principais “Braços de Guerra” da facção. Contra ele, havia mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. O alvo foi localizado após o setor de inteligência da unidade identificar que ele estava internado em uma unidade de saúde na Zona Norte do Rio, utilizando nome falso, depois de se envolver em um acidente de motocicleta.

As investigações apontam que o preso exercia papel central na estrutura violenta da facção, atuando como referência em ataques armados e sendo um dos responsáveis diretos pela coordenação de ofensivas criminosas. Ele também ocupava a função de gerente do tráfico no Complexo da Penha e integrava o núcleo de confiança das principais lideranças do Comando Vermelho na região, entre elas Gardenal e Edgar Alves Andrade, conhecido como “Doca”.

O alvo vinha sendo monitorado por sua participação direta em confrontos armados promovidos pela facção, voltados à expansão territorial e à imposição do domínio armado, especialmente em disputas contra grupos rivais. As ações eram articuladas por traficantes oriundos dos complexos da Penha e do Alemão, com emprego de violência extrema.

Nesta segunda-feira, informações de inteligência indicaram que o narcotraficante havia sofrido um acidente de motocicleta e dado entrada em uma unidade de saúde da Zona Norte. Após diligências em diferentes hospitais, os agentes localizaram o homem internado no bairro da Penha. Ele utilizava identidade falsa na tentativa de ocultar sua condição de foragido e evitar o cumprimento das ordens judiciais.

Contra ele, foram cumpridos um mandado de prisão pelo crime de organização criminosa e outros três por homicídio qualificado. A captura representa mais um golpe direto da Polícia Civil contra a estrutura armada do Comando Vermelho e reforça a atuação permanente no enfrentamento ao crime organizado.