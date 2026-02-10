Carnaval 2026: MetrôRio terá funcionamento de 24 horas para desfiles na Sapucaí

Para atender à grande demanda de passageiros no sistema metroviário nos dias de folia, haverá reforço nos trens e também nas equipes de segurança e atendimentos nas estações - Foto: Divulgação - Thiago Freitas

O MetrôRio terá esquema especial de funcionamento durante o carnaval 2026 para atender aos clientes que vão curtir os blocos de rua na cidade e assistir ou participar dos desfiles de escolas de samba na Sapucaí. O serviço metroviário funcionará 24 horas por dia, a partir das 5h de sexta-feira (13/02) até meia-noite de Quarta-feira de Cinzas (18/02), somando 139 horas ininterruptas. E outras 42 horas sem interrupção também no sábado de Desfile das Campeãs (21/02), quando o metrô volta a funcionar na madrugada até as 23h de domingo (22/02).

Na sexta-feira (13/02), a Linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo. A partir de sábado (14/02) até Quarta-feira de Cinzas (18/02), a Linha 2 circulará entre Pavuna e General Osório/Ipanema, a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

Para atender à grande demanda de passageiros no sistema metroviário nos dias de folia, haverá reforço nos trens e também nas equipes de segurança e atendimentos nas estações. Além disso, duas estruturas externas foram montadas nas áreas de maior movimentação e agenda de blocos: Carioca/Centro e General Osório/Ipanema. Os espaços contam com bilheteria e organizadores de fila que facilitam o embarque dos clientes. Os foliões que forem aproveitar os blocos devem ficar atentos aos layouts das estações com informações sobre o funcionamento especial e horários de embarque e desembarque de cada uma delas.

Para quem vai ao Sambódromo ou ao Terreirão do Samba, o metrô também é a melhor opção, com as estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze abertas 24 horas. Já o público que vai curtir os blocos no Aterro do Flamengo deve optar pelo embarque e desembarque na estação Glória, que contará com estrutura especial, com equipamentos de controle de fluxo, comunicação exclusiva e equipe reforçada.

Já o Posto de Gratuidade, na estação Central do Brasil/Centro, não terá expediente entre os dias 13 e 18/02. O espaço voltará a funcionar na quinta-feira (19/02).

A concessionária orienta ainda que os clientes utilizem métodos de pagamento por aproximação ou comprem e recarreguem seus cartões com antecedência para evitar filas. Outra dica importante é usar o aplicativo do MetrôRio, disponível para Android e iOS, para planejar os trajetos e acompanhar, em tempo real, a operação do sistema metroviário. Os clientes podem consultar a ferramenta “Planeje sua viagem” no site da concessionária (https://www.metrorio.com.br/).

Desfiles de escolas de samba na Sapucaí

Quem tiver ingresso para os setores do lado ímpar da Sapucaí ou for desfilar nas escolas que se concentram perto do edifício “Balança Mas Não Cai” ou vai ao Terreirão do Samba deve desembarcar na estação Central do Brasil/Centro. Já a estação Praça Onze é a mais próxima para os clientes com ingressos para os setores pares ou que irão sair nas escolas que se concentram ao lado do edifício dos Correios.

Funcionamento das estações do Centro e da Zona Sul

Por conta do grande fluxo de pessoas previstas nos desfiles de blocos e megablocos de rua, as estações Uruguaiana/Centro, Carioca/Centro e Cinelândia/Centro terão funcionamento especial e contarão com estruturas de contenção para direcionar o público.

A estação Carioca/Centro, indicada para ida e volta dos megablocos, terá embarque apenas pelo Largo da Carioca, onde haverá uma bilheteria externa especial. Já o desembarque para os clientes que vão sentido Zona Sul será pelo acesso C (Convento); e para quem seguir sentido Zona Norte, no acesso A (Rio Branco).

A estação Cinelândia/Centro terá horário de funcionamento diferenciado, das 6h às 20h. O único ponto de embarque será o acesso E (Presidente Wilson), e só poderá embarcar quem possuir cartão pré- adquirido. Já o desembarque será pelo acesso D (Odeon), ao longo da operação. Os demais acessos da estação permanecerão fechados no carnaval.

Na estação Uruguaiana/Centro, apenas o acesso D (Presidente Vargas) ficará aberto para embarque e desembarque durante o período de folia. Já a estação Saara/Presidente Vargas não vai funcionar entre os dias 14 e 17/02 (sábado, domingo, segunda e terça-feira de carnaval).

A estação Catete, por sua vez, funcionará durante o carnaval, porém, o embarque será pelo acesso B (Palácio), somente para quem já tiver cartão previamente adquirido ou realizar o pagamento por aproximação. O desembarque será feito pelo acesso A (Catete). Já o acesso C (Silveira Martins) ficará fechado durante o carnaval.

Para os blocos em Ipanema, a estação General Osório/Ipanema é a melhor opção para embarque e desembarque e também contará com bilheteria externa especial no acesso A (Praça General Osório).

SERVIÇO

Funcionamento do MetrôRio durante os dias de carnaval 2026

Metrô - Linhas 1, 2 e 4

De sexta (13/02) a Quarta-feira de Cinzas (18/02): funcionamento 24 horas, sem interrupção, a partir das 5h de sexta-feira (13/02) até meia-noite de Quarta-feira de Cinzas (18/02).

Desfile das Campeãs: serviço sem interrupção, das 5h de sábado (21/02) até as 23h de domingo (22/02).

Estações indicadas para acesso à Sapucaí

Setores pares: Praça Onze | Setores ímpares: Central do Brasil/Centro

Transferência entre as linhas 1 e 2

Sexta-feira (13/02): no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo

De sábado a Quarta-feira de Cinzas (14 a 18/02): no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema