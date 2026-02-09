Concurso literário 'Maricá em Versos e Prosas' abre inscrições para escritores da cidade

A Afeto Editora abriu um chamamento público para o Concurso Literário "Maricá em Versos e Prosas", convidando escritores que morem ou trabalhem em Maricá a se inscrever e ter seu conto, crônica ou poesia publicados numa futura coletânea. Após etapa de avaliação dos textos enviados, serão escolhidos 20 autores para participar do projeto, que contará com o suporte da Afeto para a editoração e publicação da obra. A inscrição é gratuita e os selecionados receberão dez exemplares do livro a ser lançado.

O tema é livre, mas histórias que abordem o município serão bem-vindas, não sendo, no entanto, critério de classificação. As narrativas devem ter até duas páginas em Word, com fonte 12, Times New Roman e margem de 3 cm em todas as bordas. As inscrições podem ser feitas de 6 a 16 de fevereiro, e o resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro.

A obra, organizada pelas escritoras Roberta de Souza e Monique Santos, tem data prevista, com local a definir, no dia 11 de abril, na ocasião todos os autores selecionados receberão certificados de participação.

“Estamos, eu e o Nilton Oliveira, meu sócio na editora, muito animados com esse canal aberto aos escritores do município. Maricá é uma cidade repleta de talentos em tantas áreas e a literatura não fica fora disso. Então, escritores, só venham e se inscrevam!”, convidou Roberta de Souza.

Os candidatos podem se inscrever pelo link: https://afetoeditora.com.br/concurso-literario-marica/.