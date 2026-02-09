Ataque a tiros deixa seis pessoas mortas em bar de Nova Iguaçu

Na noite deste domingo (8), cinco homens foram mortos a tiros após um ataque a um bar na Rua Geni Saraiva, no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu. Duas mulheres que passavam pelo local também ficaram feridas. Uma das vítimas, Ana Cristina dos Santos, de 57 anos, não resistiu aos ferimentos. Os atingidos deram entrada no Hospital Geral do município. De acordo com a direção da unidade, Ana foi baleada na região dorsal e chegou a ser levada para cirurgia, mas morreu na madrugada desta segunda-feira (9).

Já outra vitima, de 34 anos, foi atingida na perna, passou por uma avaliação na emergência, fez exames e recebeu alta com orientações médicas.

Os homens que foram atingidos morreram no local. De acordo com a Policia Militar, policiais isolaram o lugar e acionaram a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Policia Civil, entre os mortos está Fagner Ribeiro de Paiva. Os outros quatro ainda não foram identificados. Diligências estão em andamento para averiguar a autoria e a motivação do crime.