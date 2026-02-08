Foragido por homicídio em Cabo Frio é preso em bloco de carnaval no Recife após quase oito anos

Um homem foragido da Justiça de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, há quase oito anos, foi preso na tarde deste sábado (7) durante um bloco carnavalesco em Recife, capital de Pernambuco. A captura foi resultado de uma ação integrada entre a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro (SSI/PMERJ), o 25º BPM (Cabo Frio) e o Disque Denúncia.

Leia também:

Mulher morre atropelada na RJ-106, em São Gonçalo

Homem é preso por tentativa de feminicídio após ataque a facadas em São Gonçalo



O criminoso, identificado como Antônio Pedro Sobrinho, conhecido pelo apelido de Paraíba, era procurado pelo homicídio qualificado de C.A.P., ocorrido em julho de 2018, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio. À época, segundo as investigações, ele se envolveu em uma briga durante uma confraternização no chamado “Bar do Nego”. Em meio ao tumulto, a vítima tentou separar a confusão e acabou sendo atingida por uma facada fatal na região precordial.

Após o crime, Paraíba fugiu do estado do Rio de Janeiro e passou a viver na Região Metropolitana do Recife. Levantamentos de inteligência apontaram que ele residia no bairro Campo Grande e trabalhava como vendedor ambulante de picolés e sorvetes, sendo frequentemente visto na praia de Casa Caiada, em Olinda.

Neste sábado, a partir de novas informações repassadas pelo setor de inteligência do Rio de Janeiro e pelo 25º BPM, policiais pernambucanos descobriram que o foragido estaria trabalhando no bloco carnavalesco conhecido como Oiti, na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, uma das principais vias da capital pernambucana. Equipes da Agência de Segurança Institucional (ASI) e do programa Malhas da Lei, do 13º BPM/PE, localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em via pública.

O detido foi encaminhado à Central de Plantões da Capital (CEPLANC), onde foi confirmado o mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio. Após os procedimentos legais, ele será transferido para uma unidade prisional em Recife, onde permanecerá à disposição da Justiça do Estado do Rio de Janeiro.