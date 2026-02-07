Idoso é detido por suspeita de abusar de duas crianças em São Gonçalo

Segundo a Polícia Civil, o suspeito é investigado por estupro de vulnerável contra a enteada e a sobrinha dela, que tinham 12 e 10 anos na época dos fatos - Foto: Divulgação

Um homem de 60 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (6) por agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói (DPCA-Niterói). A ação ocorreu após a expedição de um mandado de prisão preventiva pela Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de São Gonçalo.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito é investigado por estupro de vulnerável contra a enteada e a sobrinha dela, que tinham 12 e 10 anos na época dos fatos. Os abusos teriam ocorrido em 2017, dentro da residência da família, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

As investigações apontam que o homem se aproveitava da ausência da companheira para cometer os crimes contra a enteada e repetia os atos quando a sobrinha visitava o imóvel. À época, as vítimas não compreenderam a gravidade do que acontecia.

O caso só veio à tona em 2022, quando as meninas relataram os abusos a familiares, que procuraram a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de São Gonçalo. Em depoimento, o investigado confessou os crimes e, de acordo com a polícia, não demonstrou arrependimento.

Como o acusado deixou de comparecer a atos do processo, a Justiça determinou a prisão preventiva. Após levantamento de inteligência, os policiais localizaram o homem no bairro Laranjal, onde ele foi detido sem oferecer resistência.

O suspeito foi conduzido à DPCA-Niterói para os procedimentos legais e, em seguida, será encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). Ele permanecerá preso e à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.