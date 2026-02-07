Homem é preso por tentativa de feminicídio após ataque a facadas em São Gonçalo

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, após esfaquear uma estudante de 20 anos na noite desta sexta-feira (6), na Rua Osório Duque Estrada, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, na Região Metropolitana Leste Fluminense.

De acordo com o 1° Polícia Militar (1°BPM), agentes foram acionados após denúncias de que moradores ameaçavam invadir uma residência para agredir o suspeito do crime. No local, os policiais encontraram os pais do acusado, que informaram que o filho estava no imóvel. Com autorização da responsável pela casa, a guarnição entrou e o localizou. O jovem confessou a agressão, mas não indicou onde havia descartado a faca utilizada no ataque.

Leia também:

Guarda Municipal prende casal que tentou furtar estabelecimento em São Gonçalo

Polícia Civil prende 'Biel do Feijão', chefão do Comando Vermelho em São Gonçalo



O homem foi levado inicialmente à 73ª DP (Neves) e, posteriormente, encaminhado para atendimento médico antes de retornar à delegacia, onde permaneceu preso, autuado por tentativa de feminicídio.

A vítima está internada no Hospital das Clínicas de São Gonçalo. Em depoimento, ela relatou que avistou o agressor escondido atrás de um poste, usando uma balaclava. Ao perceber a aproximação, tentou fugir e entrou em casa, mas o homem conseguiu invadir o imóvel e iniciou as agressões, desferindo diversas facadas pelo corpo.

De acordo com relatos da família, o agressor frequentava a mesma academia que a vítima e teria passado a enviar mensagens, flores e bombons, afirmando ser um admirador. Mesmo sem nunca ter mantido qualquer tipo de relacionamento com ele, a mulher passou a ser alvo de perseguição constante.

A mãe da jovem, de 53 anos, contou que chegou em casa mais cedo do que o habitual e encontrou a filha sendo violentamente atacada.

“Quando entrei, ele ainda estava em cima dela, desferindo vários golpes. Consegui puxá-lo e comecei a gritar por socorro. Minha filha já estava quase sem forças, caída no chão”, relatou, emocionada.

Ainda segundo a mãe, o suspeito pulou o muro da residência logo após Alana retornar da academia e iniciou as agressões. A estudante sofreu ferimentos graves, principalmente na cabeça, após ser golpeada e ter a cabeça batida contra móveis da casa.

A família reforça que ela nunca teve envolvimento amoroso com o agressor. O contato entre os dois se restringiu às mensagens enviadas por ele, que cessaram depois que a jovem deixou claro que não tinha interesse em um relacionamento e que estava focada nos estudos.

A jovem se preparava para o vestibular de Medicina. Ela foi socorrida pelo pai e levada às pressas para um hospital particular de São Gonçalo, onde permanece entubada, com estado de saúde considerado grave.