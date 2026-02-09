Pedro Espíndola, ex-BBB 26, é indiciado por importunação sexual
O crime ocorreu dentro do da casa mais vigiada do Brasil
A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) indiciou, nesta sexta-feira (06/02), o ex-participante do BBB26, Pedro Henrique Espíndola, pelo crime de importunação sexual. A investigação, conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, teve como base a análise técnica e pericial de todo o material do programa.
De acordo com a unidade, durante a apuração, Pedro não foi localizado para ser ouvido. Ainda assim, os trabalhos prosseguiram e a equipe analisou integralmente as imagens pertinentes ao caso exibidas no reality, que foram submetidas a exames técnicos. As provas reunidas e o laudo permitiram comprovar a materialidade do crime e atribuir a responsabilidade ao indiciado.
O crime ocorreu dentro do reality show. O caso ganhou repercussão no sábado (17/01), após a divulgação de imagens que mostram Pedro tentando beijar a participante Jordana Ribeiro Moraes sem o consentimento dela, conduta que configura importunação sexual.
A Polícia Civil destaca que a investigação seguiu rigorosamente os trâmites legais e foi pautada exclusivamente por critérios técnicos, garantindo a responsabilização penal do autor, independentemente de sua exposição pública. O caso foi encaminhado para o Ministério Público.