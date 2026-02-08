Vasco vence o Botafogo e 'foge' de clássico nas quartas de final do Carioca

O Vasco da Gama venceu o Botafogo por 2 a 0 na noite deste domingo (8), em partida disputada em São Januário, pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca 2026. O clássico, realizado sob forte chuva que chegou a atrasar o início do jogo, teve os gols marcados no segundo tempo por Brenner e Philippe Coutinho.

O confronto válido pela Taça Guanabara teve início adiado em cerca de 30 minutos devido ao mau tempo e às condições do gramado, que ficou encharcado pelo temporal que atingiu o Rio de Janeiro ao longo da tarde. Ainda assim, São Januário recebeu bom público para o clássico entre duas equipes já classificadas às quartas de final da competição.

Com a vitória, o Vasco encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo A, somando 11 pontos e ficando atrás apenas do Fluminense, líder da chave. O resultado positivo também permitiu ao Cruzmaltino evitar um confronto equilibrado com o Fluminense já nas quartas de final — agora o adversário no mata-mata será o Volta Redonda, terceiro colocado do mesmo grupo.

O Gigante da Colina dominou grande parte da segunda etapa e foi mais efetivo nas finalizações, aproveitando erros da defesa alvinegra para abrir o placar e, posteriormente, ampliar com a cobrança de pênalti convertida por Coutinho. Apesar de o clássico ter contado com ambas as equipes já garantidas na próxima fase, o jogo manteve forte rivalidade e disputas intensas no meio de campo, mesmo com o gramado pesado dificultando as ações ofensivas.

O Botafogo, líder do Grupo B e também classificado, não conseguiu reagir e segue agora para as quartas de final onde enfrentará o Flamengo, quarto colocado do grupo adversário.

OSG Esportes

Na próxima quinta-feira (12), Fluminense e Botafogo se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e você pode acompanhar a transmissão em OSG Esportes, através do Youtube e também do Facebook.

OSG Esportes estará com equipe completa no Maracanã e vai levar informações e muito entretenimento. A transmissão começa às 19h e a bola rola às 19h30.