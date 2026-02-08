Fluminense vence o Maricá e comemora título da Taça Guanabara
Tricolor entrou em campo com o titulo já garantido, graças a derrota do Botafogo para o Vasco
O Fluminense confirmou seu domínio na fase inicial do Campeonato Carioca ao derrotar o Maricá por 1 a 0, na noite deste domingo, no Estádio do Maracanã, e levantar o troféu da Taça Guanabara pela 13ª vez em sua história.
O título, que consagra o melhor desempenho da primeira fase do estadual, já estava assegurado ao Tricolor antes mesmo da bola rolar graças ao tropeço do Botafogo, que perdeu para o Vasco, deixando o Fluminense com a melhor campanha geral.
Em um jogo que serviu também para coroar uma campanha consistente, o gol solitário foi marcado pelo atacante Kevin Serna, aos 21 minutos do segundo tempo, em uma jogada construída pela direita e concluída de cabeça dentro da área.
O Fluminense dominou as ações desde os primeiros minutos, controlando a posse de bola e criando as principais chances, mesmo frente a uma equipe do Maricá que entrou em campo já sem chances de classificação.
Com a vitória, o time comandado por Luís Zubeldía encerra a fase inicial com 15 pontos e agora foca na sequência do Campeonato Carioca e no compromisso pelo Campeonato Brasileiro, marcando presença nas quartas de final contra o Bangu.
Agora, o Tricolor vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira (12), o adversário será o Botafogo, no Maracanã. O Flu busca sua 14ª vitória seguida como mandante no 'maior do mundo'.
