Mulher morre atropelada na RJ-106, em São Gonçalo

Uma mulher morreu após ser atropelada por um carro na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, na manhã desse domingo (8). A vítima foi atingida próxima a uma passarela.

Segundo testemunhas, o motorista relatou que tentou desviar ao perceber a mulher na pista, mas não conseguiu evitar o atropelamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as militares foram acionadas por volta das 5h45. Ao chegarem ao local, a vítima já estava sem vida. O corpo da mulher, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó.