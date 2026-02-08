Mulher morre atropelada na RJ-106, em São Gonçalo
Corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Tribobó
min de leitura | Escrito por Redação | 08 de fevereiro de 2026 - 13:00
Uma mulher morreu após ser atropelada por um carro na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, na manhã desse domingo (8). A vítima foi atingida próxima a uma passarela.
Segundo testemunhas, o motorista relatou que tentou desviar ao perceber a mulher na pista, mas não conseguiu evitar o atropelamento.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as militares foram acionadas por volta das 5h45. Ao chegarem ao local, a vítima já estava sem vida. O corpo da mulher, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó.