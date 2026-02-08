Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Mulher morre atropelada na RJ-106, em São Gonçalo

Corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Tribobó

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de fevereiro de 2026 - 13:00
Motorista tentou evitar acidente, de acordo com testemunhas
Uma mulher morreu após ser atropelada por um carro na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo, na manhã desse domingo (8). A vítima foi atingida próxima a uma passarela. 

Segundo testemunhas, o motorista relatou que tentou desviar ao perceber a mulher na pista, mas não conseguiu evitar o atropelamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as militares foram acionadas por volta das 5h45. Ao chegarem ao local, a vítima já estava sem vida. O corpo da mulher, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó.

