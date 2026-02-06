Polícia Civil prende 'Biel do Feijão', chefão do Comando Vermelho em São Gonçalo

Policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo), em conjunto com agentes da 60ª DP (Campos Elíseos), prenderam, na noite desta sexta-feira (06/02), Hilário Gabriel dos Santos Rangel, conhecido como “Biel do Feijão”, uma das principais lideranças do Comando Vermelho (CV) na Região Metropolitana. O criminoso foi capturado no âmbito da “Operação Torniquete”, no momento em que deixava o Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, reduto da facção criminosa. As investigações indicam que ele ordenou diversos roubos de veículos e de cargas nas rodovias que cortam o município. Outros dois homens, responsáveis por sua segurança, também foram presos.

Após troca de informações de inteligência, os agentes passaram a monitorar os deslocamentos do criminoso. Quando ele deixou o Salgueiro, foi interceptado na altura do bairro Gradim, ainda em São Gonçalo. Durante a abordagem, ele e seus seguranças reagiram e atacaram os policiais, o que resultou em confronto. Os três foram presos, e com eles foram apreendidas duas pistolas.

O preso é apontado como um dos chefões do Comando Vermelho responsáveis pela escalada de roubos de veículos registrada entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025. Investigações conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) comprovaram que os crimes não tinham finalidade financeira, mas sim a intenção de provocar pânico na população. A análise de dados e o cruzamento de informações de inteligência indicaram que as ordens partiram diretamente da cúpula da facção, a partir de complexos estratégicos como Penha, Chapadão e Salgueiro, em retaliação às operações policiais e às ações da segurança pública.

Informações de inteligência da 72ª DP apontam que o criminoso vinha coordenando uma série de roubos nos últimos dias. Além de liderar o tráfico de drogas e as ações do Comando Vermelho no Morro do Feijão, localizado no bairro Paraíso, ele é identificado como braço direito de Antônio Ilário Ferreira, o “Rabicó”, principal liderança da facção no Complexo do Salgueiro.

A ação integra a segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubos, furtos e a receptação de cargas e veículos, crimes que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e o sustento de familiares de faccionados, estejam eles presos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, já são mais de 820 criminosos presos, além da recuperação de cargas e veículos avaliados em mais de R$ 48 milhões. As ações seguem de forma contínua e já ultrapassam R$ 70 milhões em pedidos de bloqueio de bens e valores.