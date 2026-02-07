Guarda Municipal prende casal que tentou furtar estabelecimento em São Gonçalo

Agentes da Guarda Municipal prenderam, nesta madrugada de sexta-feira (6), um casal que tentou furtar um estabelecimento comercial na Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Gonçalo. Os suspeitos foram presos após as câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) flagrarem ambos em atitude suspeita próximo ao local.

Por volta das 4h, equipes da Guarda que estavam em patrulhamento foram acionadas pelos agentes da CSSG para verificar uma ocorrência de possível furto a um estabelecimento comercial. Os agentes foram informados que um homem estava dentro do almoxarifado de um estacionamento e uma mulher estava na calçada, vigiando o local.

Imediatamente, as equipes da Patrulha Maria da Penha chegaram ao endereço mencionado e abordaram a suspeita. A porta do estabelecimento apresentava sinais de arrombamento. Já os guardas da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) solicitaram que o suspeito saísse do estabelecimento. Ambos foram revistados. Indagado, o suspeito disse que não estava fazendo nada dentro do local e afirmou não conhecer a mulher que o esperava na calçada, o que divergiu do que foi dito por ela, que confessou conhecer o homem.

Leia também:

Polícia Militar recupera veículo roubado e apreende grande quantidade de drogas em São Gonçalo



Paciente tetraplégico de Itaboraí entra na fila de tratamento revolucionário desenvolvido por cientista da Fiocruz



Eles foram algemados e levados para a 72ª DP (Mutuá), sendo conduzidos, posteriormente, para a 73ª DP (Neves).

Homem preso por tentativa de furto | Foto: Reprodução