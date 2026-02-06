Polícia Militar recupera veículo roubado e apreende grande quantidade de drogas em São Gonçalo

Após a ação, a ocorrência foi encaminhada à 73ª Delegacia de Polícia (Neves) - Foto: Divulgação

Após a ação, a ocorrência foi encaminhada à 73ª Delegacia de Polícia (Neves) - Foto: Divulgação

Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar recuperaram um veículo roubado e na apreensão de uma expressiva quantidade de drogas e equipamentos utilizados pelo tráfico, na Travessa Miguel Bacon, 10, no Pita, em São Gonçalo, na manhã desta sexta-feira (6).

Leia também:

PF prende médico por suspeita de abuso sexual infantil em Angra dos Reis

Polícia Civil e Ministério Público realizam operação contra o núcleo financeiro da milícia de Rio das Pedras



De acordo com o 1°BPM, a equipe realizava patrulhamento quando foi abordada por transeuntes, que informaram sobre um automóvel recém roubado que teria entrado na via. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram imediatamente até o local, onde localizaram o veículo, um Fiat Fastback Audace 1.0 200 Turbo, cor prata, placa TTK0F18.

Durante a verificação, os agentes encontraram no interior do automóvel 301 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 1.053,5 gramas, além de 25 pedras de crack (7,5g), 257 pinos de cocaína (130g) e 98 comprimidos de droga sintética. Também foram apreendidos três rádios transmissores e um carregador, todos sintonizados na frequência utilizada pelo crime local.

Após a ação, a ocorrência foi encaminhada à 73ª Delegacia de Polícia (Neves), onde o veículo e todo o material permaneceram apreendidos para apreciação da autoridade policial e prosseguimento das investigações.