Ex-goleiro Bruno tem liberdade condicional cassada pela Justiça do Rio

A Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro decidiu, nesta sexta-feira (6), tornar sem efeito a decisão que concedeu a liberdade condicional para o ex-goleiro Bruno. Com passagens por Flamengo e Seleção Brasileira, Bruno foi condenado a 23 anos e 1 mês em regime fechado pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samudio.

A decisão acontece após pedido do Ministério Público e dias depois do ex-atleta publicar nas redes sociais sua volta ao Maracanã para acompanhar o Flamengo. Agora, Bruno tem o prazo de cinco dias para comparecer ao Conselho Penitenciário.

Em 2021, a execução penal de Bruno foi transferida para o Rio de Janeiro, tendo sido mantido o regime semiaberto domiciliar anteriormente concedido. Em janeiro de 2023, porém, foi deferido pelo juízo o livramento condicional. Trata-se do "teste final" antes da extinção da pena.