Fluminense encaminha empréstimo de Everaldo ao Bahia

O Fluminense acertou a ida, por empréstimo, do atacante Everaldo ao Bahia. O jogador ficará no time baiano até o término de seu vínculo com o Tricolor carioca, ou seja, até o final deste ano. Os clubes finalizaram os últimos detalhes nesta sexta (06).

Por conta da negociação, Everaldo não foi relacionado para o duelo do Flu justamente contra o Bahia, na Fonte Nova, na quinta-feira (05). Athletico-PR e Coritiba fizeram contato com o a diretoria do Fluminense para abrir negociações, mas o atleta já estava encaminhado ao time nordestino.

Com dificuldade para marcar gols nos últimos meses, ele foi seguidamente vaiado pela torcida nas primeiras partidas do time na atual temporada. Em 2026, ele entrou em campo quatro vezes e fez um gol. Everaldo chegou ao Fluminense em fevereiro de 2025. Foram 62 jogos, nove gols e três assistências no período.

Ele retorna ao Bahia depois de um ano. Ele atuou em Salvador entre 2023 e 2025. No período, Everaldo marcou 34 gols em 124 jogos. Ele é o quinto maior artilheiro da Arena Fonte Nova, com 17 gols marcados no estádio.