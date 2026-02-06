PF prende médico por suspeita de abuso sexual infantil em Angra dos Reis

Os policiais cumpriram um mandado de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão contra o suspeito - Foto: DIVULGAÇÃO/PF

Os policiais cumpriram um mandado de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão contra o suspeito - Foto: DIVULGAÇÃO/PF

Nesta quinta-feira (5), um médico pediatra foi preso por suspeita de abuso sexual contra crianças e adolescentes em Angra dos Reis, na Costa Verde. O homem também atuava na rede pública e privada de saúde do município de Rio Claro, no Médio Paraíba.

De acordo com Polícia Federal, a identificação do médico iniciou a partir de monitoramentos voltados à identificação de ações suspeitas ligadas ao armazenamento e ao compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil na internet. Segundo a corporação, as investigações identificaram indícios de aliciamento de crianças e de adolescentes para fins sexuais, com atuação principalmente nos municípios de Angra dos Reis e de Paraty, também na Costa Verde.

Os policiais cumpriram um mandado de prisão temporária e três mandados de busca e apreensão contra o suspeito. Além do detido, existe também a possibilidade de participação de um professor da rede pública de ensino, que foi conduzido para prestar esclarecimentos e depois foi liberado. As diligências seguem em andamento com o objetivo de identificar eventuais vítimas e outros possíveis envolvidos.

O médico foi encaminhado ao sistema penitenciário do estado, onde permanece à disposição da Justiça. Ele poderá responder pelos crimes de armazenamento de gravações contendo cenas de abuso sexual infantil, estupro de vulnerável, de exploração sexual infantojuvenil e de associação criminosa.