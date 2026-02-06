Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Polícia Civil e Ministério Público realizam operação contra o núcleo financeiro da milícia de Rio das Pedras

Operação Intocáveis III foi uma ofensiva contra uma milícia que atua na região de Rio das Pedras

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de fevereiro de 2026 - 12:28
Até o momento, seis investigados foram presos
Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), em conjunto com agentes do Ministério Público, deflagraram a "Operação Intocáveis III", uma ofensiva contra uma milícia que atua na região de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. Nesta sexta-feira (06), são cumpridos mandados de prisão contra integrantes do núcleo financeiro da organização criminosa. Até o momento, seis investigados foram presos.

De acordo com as investigações, os alvos desempenhavam papel central na sustentação econômica do grupo, sendo responsáveis pela arrecadação ilícita, gestão e distribuição de recursos, pagamento de despesas operacionais e lavagem de dinheiro, inclusive por meio do uso de empresas de fachada e de pessoas interpostas.

A operação tem como foco atingir diretamente a base financeira da organização paramilitar, enfraquecendo sua capacidade de financiamento, comando e continuidade das atividades criminosas, além de desarticular o suporte econômico que viabiliza a atuação ilícita na região.

