Polícia Civil e Ministério Público realizam operação contra o núcleo financeiro da milícia de Rio das Pedras
Operação Intocáveis III foi uma ofensiva contra uma milícia que atua na região de Rio das Pedras
Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), em conjunto com agentes do Ministério Público, deflagraram a "Operação Intocáveis III", uma ofensiva contra uma milícia que atua na região de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio. Nesta sexta-feira (06), são cumpridos mandados de prisão contra integrantes do núcleo financeiro da organização criminosa. Até o momento, seis investigados foram presos.
De acordo com as investigações, os alvos desempenhavam papel central na sustentação econômica do grupo, sendo responsáveis pela arrecadação ilícita, gestão e distribuição de recursos, pagamento de despesas operacionais e lavagem de dinheiro, inclusive por meio do uso de empresas de fachada e de pessoas interpostas.
A operação tem como foco atingir diretamente a base financeira da organização paramilitar, enfraquecendo sua capacidade de financiamento, comando e continuidade das atividades criminosas, além de desarticular o suporte econômico que viabiliza a atuação ilícita na região.