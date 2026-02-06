Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem é preso com carga de pasta de cocaína na Dutra

O motorista relatou que a carga saiu de São Paulo e teria como destino o município de Macaé, no Norte Fluminense

06 de fevereiro de 2026 - 10:29
Foi preso na tarde desta quarta-feira (4), um homem que estava transportando cerca de cinco quilos de pasta e cocaína na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). A droga estava escondida dentro do tanque de gasolina do veículo, que foi interceptado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal perto de Seropédica, Baixada Fluminense.

De acordo com a PRF, durante a abordagem, os agentes sentiram um forte odor de entorpecentes, o que levou a vistoria com os animais. Os cães farejadores indicaram que o reservatório de gasolina era o local onde as drogas estavam escondidas.

O motorista relatou que a carga saiu de São Paulo e teria como destino o município de Macaé, no Norte Fluminense. O homem e o material foram apreendidos e encaminhados para a sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, no Centro do Rio.

