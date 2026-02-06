Motorista de caminhão é baleado em tentativa de assalto

Nesta quinta-feira (5), um caminhoneiro foi baleado durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, na altura de Ramos, Zona Norte do Rio. Mesmo ferido, o motorista conseguiu dirigir por mais de 10 km até a Central de Abastecimento do Estado do Rio (Ceasa), em Irajá, onde acabou batendo o caminhão em um coqueiro e em outro veículo de carga.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi notificada após a colisão. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. O estado de saúde do caminhoneiro não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos fugiram sem levar a carga, que era de chocolate. Os agentes informaram ainda que realizam rondas ao redor do Ceasa e mantém policiamento ao longo da Avenida Brasil, umas das principais vias expressas da cidade. Até o momento, não há informações sobre prisões.