Atriz Lidi Lisboa fica ferida durante assalto no Rio

A atriz Lidi Lisboa, de 41 anos, ficou ferida durante um assalto ocorrido no Rio de Janeiro. A ex-participante do reality A Fazenda deixava uma padaria acompanhada de um amigo quando os dois foram abordados por criminosos. Após ter o celular roubado, Lidi tentou correr atrás dos assaltantes para recuperar o aparelho e acabou se ferindo.

A atriz sofreu ferimentos leves no rosto, sem gravidade, mas ficou bastante abalada emocionalmente. Além do prejuízo financeiro, o celular, um iPhone, tinha valor sentimental, já que havia sido um presente de um amigo.

Através das redes sociais, a atriz, revelou que registrou um boletim de ocorrência. E ainda de acordo com ela, o aparelho teria sido localizado, graças a um aplicativo de rastreamento do próprio celular.

“Gente, boletim concluído depois de eu ficar enlouquecida em uma fila”, contou a atriz para os fãs enquanto estava com o documento em mãos.

A ex-fazenda ainda compartilhou um vídeo gravado pela própria mãe, Lídia, em que pedia que o celular da filha fosse devolvido. “O que você acha de devolver o telefone da minha filha? Faça diferente, mude essa vida. Essa vida não vai te levar a nada. Pegar o que não é seu. É difícil, né?”.