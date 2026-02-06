Polícia prende homem com armas e animal silvestre em Maricá

Um homem foi preso em flagrante após a polícia encontrar armas, munições e um animal silvestre mantido ilegalmente em uma residência em Maricá. A ação contou com a atuação da equipe da 4ª Companhia de Maricá, acionada pela Guarda Municipal, por meio da equipe Maria da Penha, e pela 82ª DP (Maricá).



Os agentes se deslocaram até o imóvel acompanhados da vítima, com o objetivo de retirar pertences pessoais, em razão de maus-tratos praticados pelo autor. Durante buscas no interior da residência, a equipe localizou um revólver calibre .38, contendo 19 munições intactas de uso letal, além de 10 munições de festim.



No local, também foram apreendidos um simulacro de pistola, uma espingarda de pressão calibre .22 (chumbo) e um animal silvestre da espécie papagaio, mantido sem registro e sem anilha de identificação, o que configura crime ambiental.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 82ª DP, onde a ocorrência foi registrada pela autoridade policial. Ele permaneceu detido em flagrante.