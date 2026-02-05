Dupla é presa com pistola e drogas durante patrulhamento no Brejal

A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP, onde o caso será registrado - Foto: Divulgação/PMERJ

A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP, onde o caso será registrado - Foto: Divulgação/PMERJ

Durante patrulhamento no entorno do Brejal e áreas adjacentes, com o objetivo de combater roubos de veículos, equipes do GAT e o Oficial de Operações identificaram dois indivíduos em atitude suspeita na Rua Pena Boto. Ao perceberem a presença dos agentes, os suspeitos fugiram.

Após um cerco tático, os homens foram capturados na Rua Eurico Pinto Corrêa. Com eles, os policiais apreenderam dois rádios transmissores, uma pistola e grande quantidade de material entorpecente. A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP, onde o caso será registrado.