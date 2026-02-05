Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em Quintino

Na manhã desta quarta-feira (4), Amanda Loureiro da Silva Mendes, de 25 anos, foi executada à queima-roupa pelo ex-companheiro, em Quintino, na Zona Norte do Rio. Agentes da 29ª DP (Madureira) prenderam Wagner Beserra de Araújo em flagrante, algumas horas após o crime, em Madureira.

Wagner já havia sido detido por homicídio em 2019 e possui passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica.

O assassino abordou a vítima na Rua Clarimundo de Melo, bem próximo ao local de trabalho dela. Uma câmera de monitoramento registrou o momento exato do crime. Após uma breve discussão, ele sacou uma arma e efetuou disparos contra Amanda, que chegou a ser encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes iniciaram as buscas pelo criminoso logo após o alerta sobre o crime. Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, ele foi localizado na Estrada da Portela.

Segundo informações, Wagner e Amanda foram casados por sete anos e tiveram dois filhos. O casal estava separado havia quatro meses, mas ele não aceitava o fim do relacionamento e a perseguia, mesmo com uma medida protetiva em vigor, que era constantemente descumprida. As investigações continuam para localizar a arma utilizada no crime. O autor aguarda audiência de custódia.

Ainda não há informações sobre o enterro de Amanda.