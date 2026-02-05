PM morre em acidente após atropelar porco na BR-101

Na manhã desta quinta-feira (5), uma policial militar de 39 anos morreu em um grave acidente de trânsito na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), na altura do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo.

O acidente ocorreu após a agente atropelar um porco que atravessava a pista no sentido Itaboraí. Com o impacto da colisão, o carro da vítima caiu dentro de um rio. Segundo informações, a policial estava voltando para casa, no município de Rio das Ostras.

De acordo com a Polícia Militar, a PM era lotada no Batalhão de Polícia Militar de Vias Expressas (BPVE). O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local, e a Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do caso.