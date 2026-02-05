Mulher fica ferida em tentativa de assalto na RJ-104, em São Gonçalo
Os criminosos conseguiram fugir
Uma mulher que estava na garupa de uma motocicleta ficou ferida após sofrer uma tentativa de assalto, próximo ao bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (4).
O motociclista de aplicativo e a passageira estavam passando pela via no sentido Alcântara no momento em que foram abordados pelos criminosos, que também estavam em uma moto.
Os criminosos se assustaram e fugiram do local ao perceberem a presença da equipe do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), que estava realizando um patrulhamento de rotina.
No momento da abordagem, o motociclista perdeu o controle do veículo e caiu. A passageira teve ferimentos no rosto em razão do impacto da queda.
A vítima recebeu atendimento de agentes do CPRv e foi encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).