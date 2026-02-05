Mulher fica ferida em tentativa de assalto na RJ-104, em São Gonçalo

A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em Colubandê, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Uma mulher que estava na garupa de uma motocicleta ficou ferida após sofrer uma tentativa de assalto, próximo ao bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (4).

O motociclista de aplicativo e a passageira estavam passando pela via no sentido Alcântara no momento em que foram abordados pelos criminosos, que também estavam em uma moto.

Os criminosos se assustaram e fugiram do local ao perceberem a presença da equipe do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), que estava realizando um patrulhamento de rotina.

No momento da abordagem, o motociclista perdeu o controle do veículo e caiu. A passageira teve ferimentos no rosto em razão do impacto da queda.

A vítima recebeu atendimento de agentes do CPRv e foi encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).