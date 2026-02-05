Atriz de Verdades Secretas 2 relata assalto e agressão no Rio

A atriz e modelo Gabrielle Gambine, que participou da novela Verdades Secretas 2, afirmou ter sido vítima de um assalto seguido de agressão física e prejuízos financeiros no Rio de Janeiro.

O crime teria ocorrido nesta quarta-feira (4). Segundo testemunhos, os criminosos levaram o celular da vítima e realizaram várias transações bancárias pelo aparelho.

Após o ocorrido, Gabrielle usou o celular de um amigo para se manifestar nas redes sociais, diretamente de uma delegacia. Em vídeos, ela aparece bastante abalada e opta por escrever sobre a situação.