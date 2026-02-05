Dois homens são presos por tráfico de drogas no Jardim Catarina

Na manhã desta quinta-feira (5), dois homens foram presos por tráfico de drogas na comunidade Jardim Catarina, em São Gonçalo, durante uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava uma operação na região com o objetivo de combater roubos de carga e de veículos quando, ao chegar à Rua dos Rubis, próximo ao número 1008, foi atacada a tiros por vários suspeitos armados.

Após os disparos, os criminosos fugiram pulando muros e entrando em terrenos abandonados. Durante um cerco tático, os policiais conseguiram capturar dois suspeitos. Com eles, foi apreendida uma pistola e uma mochila contendo grande quantidade de material entorpecente.

Ainda segundo a PM, os detidos se feriram ao pular muros e lajes durante a fuga e precisaram ser levados à UPA de Santa Luzia para atendimento médico. A corporação informou que não houve disparos por parte da equipe, e o uso de algemas foi necessário devido ao risco de fuga.

O material apreendido ainda será contabilizado. A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP (Alcântara), onde o caso será investigado.