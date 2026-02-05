Polícia Civil prende PM por estupro, roubo e extorsão em Maricá

A Polícia Civil prendeu, na tarde dessa quarta-feira (4), um policial militar da ativa acusado de estupro, roubo e extorsão em Maricá. A prisão ocorreu durante a 'Operação Juros Complexos', realizada por agentes da 82ª DP (Maricá), com apoio da Corregedoria da Polícia Militar.

O preso foi identificado como Lucas de Sousa Mathias, de 31 anos. O mandado de prisão temporária foi cumprido por volta das 15h, dentro do 22º BPM (Bonsucesso), por determinação do 2º Juízo das Garantias de Niterói.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu em janeiro de 2026. A vítima, uma jovem, teria sido abordada pelos suspeitos sob o pretexto de cobrança de uma dívida de agiotagem de R$ 800, que foi elevada para R$ 7 mil. Armados, Lucas e um comparsa teriam invadido a residência da vítima, roubado equipamentos eletrônicos e a levado à força.

Ainda segundo a Polícia Civil, a mulher foi obrigada a ingerir bebidas alcoólicas e, depois, levada a um local isolado no bairro Limão, onde teria sido estuprada. Os laudos da perícia confirmaram lesões corporais na vítima.

O segundo suspeito, Dayvid Novato Santana, não foi localizado e é considerado foragido. Durante cumprimento de mandado de busca em sua residência, os agentes apreenderam uma espingarda calibre 12, uma pistola 9mm, munições, equipamentos táticos, televisões pertencentes à vítima, cadernos com anotações de agiotagem e um tucano.

A Polícia Civil informou que Lucas já é investigado por outros episódios de violência e por possível envolvimento com milícia armada. O caso segue em investigação, e denúncias sobre o paradeiro do foragido podem ser feitas ao Disque-Denúncia.