Mulher é encontrada morta a facadas dentro de casa na Vila Aliança

Mônica Custódio Desiderati, de 60 anos, foi morta a facadas dentro de casa - Foto: Reprodução/ TV Globo

Mônica Custódio Desiderati, de 60 anos, foi morta a facadas dentro de casa, na Avenida do Corretor, na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste. O crime aconteceu nessa quarta-feira (4).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) estiveram no local para verificar uma ocorrência de encontro de um corpo com ferimentos provocados por arma branca.

Segundo relatos nas redes sociais, a vítima era dona de um bar e também emprestava dinheiro para moradores da região. Até o momento, não existem informações sobre o local e horário do enterro.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

