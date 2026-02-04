Confronto no Complexo do Salgueiro termina com suspeito morto

Policiais do 1ºBPM (Venda da Cruz) já retiraram 68 toneladas de barricadas, somente no Recanto das Acácias, durante a operação que acontece na manhã desta quarta-feira (04), no Complexo do Salgueiro, no Bairro de mesmo nome, em São Gonçalo. Para a ação, os militares receberam apoio de PMs do 4ºCPA, do 12º BPM (Niterói) e do 35ºBPM (Itaboraí),

No início da manhã um intenso confronto foi registrado. Os disparos deixaram um suspeito morto. Com ele a polícia apreendeu uma pistola, carregador e munição. A operação, que também resultou com a prisão de outro suspeito e a apreensão de um veículo roubado, segue em andamento.

De acordo com a polícia, a ação foi desencadeada para dar continuidade à realização do Programa Barricada Zero. Os policiais seguem retirando as barricadas colocadas pelo tráfico e atuam, no início da tarde desta quarta-feira no Porto do Rosa.

O suspeito baleado foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Seis escolas tiveram as aulas interrompidas nesta quarta-feira. Em nota, a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo informou que "as Escolas Municipais Pastor Haroldo Gomes, João Saldanha, Salgado Filho, Marinheiro Marcílio Dias, Professora Niuma Goulart Brandão e Umei Professora Natalina Muniz de Oliveira tiveram as aulas suspensas".

Já a secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que "as USFs Tancredo Neves, CSU Salgueiro, David Capistrano, Albert Sabin, Palmeiras II, Neuza Brizola e Carlos Chagas não devem abrir nesta quarta-feira (4)".