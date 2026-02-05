Polícia prende em Niterói acusado de pagar por fotos íntimas de menores via Pix

Um homem foi detido sob a acusação de abuso sexual de menores em Niterói, na última terça-feira (3). Conforme as apurações, o indiciado realizava transferências via Pix para adquirir fotos íntimas de uma criança de 11 anos e uma adolescente de 14 anos.

Ele foi capturado por agentes do Segurança Presente, que localizaram o suspeito após a emissão de um mandado de prisão preventiva. O episódio apenas chegou ao conhecimento das autoridades depois que a avó de uma das vítimas notou o ocorrido e registrou um boletim de ocorrência.

Segundo a Polícia Civil, na unidade policial foram constatados diversos comprovantes de transações financeiras efetuadas pelo homem. Além do mais, ele intimidava constantemente as menores para que o delito não fosse exposto aos seus parentes. O suspeito foi conduzido à 76ª DP (Niterói).