Polícia prende em Niterói acusado de pagar por fotos íntimas de menores via Pix

Foram constatados diversos comprovantes de transações financeiras efetuadas pelo homem

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de fevereiro de 2026 - 10:17
O suspeito foi conduzido à 76ª DP (Niterói)
Um homem foi detido sob a acusação de abuso sexual de menores em Niterói, na última terça-feira (3). Conforme as apurações, o indiciado realizava transferências via Pix para adquirir fotos íntimas de uma criança de 11 anos e uma adolescente de 14 anos.

Ele foi capturado por agentes do Segurança Presente, que localizaram o suspeito após a emissão de um mandado de prisão preventiva. O episódio apenas chegou ao conhecimento das autoridades depois que a avó de uma das vítimas notou o ocorrido e registrou um boletim de ocorrência.

Segundo a Polícia Civil, na unidade policial foram constatados diversos comprovantes de transações financeiras efetuadas pelo homem. Além do mais, ele intimidava constantemente as menores para que o delito não fosse exposto aos seus parentes. O suspeito foi conduzido à 76ª DP (Niterói).

preso por pagar fotos íntimas de menores

