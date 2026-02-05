Mulher é presa em Senador Camará por agredir os dois filhos

Na madrugada desta quarta-feira (3), uma mulher foi detida em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, suspeita de agredir os dois filhos.

A acusada foi conduzida por policiais militares à 34ª DP (Bangu). Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra a mulher sendo hostilizada por moradores da região no momento em que entra na viatura da PM.

Leia também

Polícia prende em Niterói acusado de pagar por fotos íntimas de menores via Pix

Homem foragido da justiça e condenado por tortura em SP é preso em Araruama

De acordo com vizinhos, as agressões contra as crianças eram constantes. As vítimas foram levadas para a UPA de Bangu. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas nem sobre a situação da guarda.

A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de maus-tratos, abandono de incapaz e lesão corporal.