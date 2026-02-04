Tentativa de assalto na Barra termina com suspeito morto por PM de folga

O homem não resistiu e morreu antes da chegada dos Bombeiros - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O homem não resistiu e morreu antes da chegada dos Bombeiros - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Na tarde desta terça-feira (3), ocorreu uma tentativa de assalto na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Segundo testemunhas relataram, o homem entrou armado em uma concessionária especializada em veículos blindados, anunciou o roubo e atirou na direção de um policial militar que estava de folga.

Segundo a PM, o agente reagiu e baleou o suspeito. O homem não resistiu e morreu antes da chegada dos bombeiros. O policial não ficou ferido, e os comparsas conseguiram fugir.

Polícia recupera veículos roubados e prende suspeitos em São Gonçalo

Agentes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) apreenderam com o homem um revólver calibre 38 e um aparelho de celular. O local foi isolado para perícia, e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso.