Homem foragido da justiça e condenado por tortura em SP é preso em Araruama

Foragido da justiça e acusado de crimes de tortura contra crianças, em São Paulo, Marcelo Melo Dias, de 40 anos, foi preso nesta quarta-feira (4), em Araruama, na Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro. A operação que culminou com sua localização, baseada em informações chegadas ao Disque Denúncia/}RJ, foi feita de forma integrada entre policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados Serviço Reservado do 25º BPM (Cabo Frio), Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro (SSI/PMERJ), Setor de Inteligência da PM do Estado de São Paulo (PMESP) e Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS). O acusado foi localizado na Rua da Tulipas.

o crime ao qual Marcelo é acusado teve grande repercussão em Campinas. Condenado por crimes de tortura através do Ministério Público de SP (MPSP), conforme apurado nos autos do processo, foi comprovado que Marcelo Dias, de forma reiterada, e ao longo de vários anos, submeteu três crianças sob sua guarda a um contexto sistemático de violência doméstica, marcado por agressões físicas frequentes, castigos desproporcionais, ameaças, xingamentos e humilhações.

Leia também:

Laudo aponta que corretora foi morta com tiro na cabeça

Confronto no Complexo do Salgueiro termina com suspeito morto

As torturas eram empregadas como suposta forma de disciplina, o que causou nas crianças intenso sofrimento físico e, sobretudo, psicológico. As provas colhidas, incluindo relatos firmes das vítimas, registros de lesões e gravações de áudio, evidenciam que o ambiente familiar era permeado por medo, intimidação e dor, havendo inclusive especial vulnerabilidade do filho mais novo, diagnosticado com transtorno do “espectro autista”, que também foi alvo das condutas abusivas, ficando caracterizada a atuação do acusado na prática reiterada de tortura contra crianças.

Após ser dado voz de prisão ao acusado, ele foi levado a 118ª DP (Araruama), onde foi confirmado um Mandado de Prisão, expedido pela 6ª Vara Criminal de Campinas, Espécie de prisão: Definitiva decorrente de condenação transitada em julgado, pelo crime de Tortura, Pena restante: 7 ano(s) 5 mês(es) 18 dia(s). Regime Prisional: Fechado. Após as formalidades de registro da prisão, a autoridade policial deverá comunicar o cumprimento do mandado, imediatamente, à autoridade judicial que determinou a expedição desta ordem, e ficando acautelado em uma unidade prisional da SEAP/RJ, à disposição do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/Comarca de Campinas.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça de outros estados escondidos no Rio, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido