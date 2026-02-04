Laudo aponta que corretora foi morta com tiro na cabeça

O corpo de Daiane foi encontrado no dia 28 de janeiro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O corpo de Daiane foi encontrado no dia 28 de janeiro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foi liberado, nessa terça-feira (3), o atestado de óbito pela Polícia Técnico Científica de Goiás, que apontou que a corretora Daiane Alves dos Santos morreu em decorrência de um tiro na cabeça. No documento divulgado pelo jornal Folha de S. Paulo, consta que o disparo provocou traumatismo craniano, o que ocasionou sua morte.

O corpo de Daiane foi encontrado no dia 28 de janeiro, em uma área de mata a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas. Ela estava desaparecida há 40 dias.

O síndico do prédio onde a mulher morava, Cleber Rosa de Oliveira, confessou a autoria do crime e foi preso em casa. O filho dele, Maycon Douglas de Oliveira, também foi detido, suspeito de obstruir as investigações. Ambos seguem presos temporariamente.