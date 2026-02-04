TJRJ expede novo mandado de prisão contra líder da máfia dos cigarros no Rio

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) emitiu um novo mandado de prisão preventiva contra Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho. Ele é investigado por liderar uma organização criminosa responsável pela exploração do comércio ilegal de cigarros na Região Metropolitana do estado. Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o suspeito é apontado como o mandante do assassinato de Fabrício Alves Martins de Oliveira, executado a tiros em um posto de gasolina em Campo Grande, na Zona Oeste, em outubro de 2022.

As apurações indicam que o homicídio está ligado a disputas entre grupos criminosos que atuam na venda de cigarros contrabandeados ou produzidos em território nacional sem autorização do órgão regulador. As investigações também revelam o uso de armamento de grosso calibre, incluindo fuzis, e que os autores do crime vestiam roupas semelhantes a fardas policiais para enganar a vítima.

De acordo com o MPRJ, a quadrilha comandada por Adilsinho também é suspeita de envolvimento na morte de Fábio Leite, assassinado nas proximidades do Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte, quando deixava o sepultamento de Fabrício, seu sócio. Além do suposto mandante, os executores José Ricardo Gomes Simões, Alex de Oliveira Matos, Daniel Figueiredo Maia e Átila Deive Oliveira da Silva também tiveram mandados de prisão preventiva expedidos pelo TJRJ no último dia 27.

Adilsinho ainda é procurado por outros três crimes, com processos em andamento no TJRJ e na Justiça Federal. Dois deles estão relacionados a homicídios, enquanto o terceiro o aponta como líder da chamada “máfia dos cigarros”.