Delegacia investiga caso de estupro coletivo envolvendo adolescente na Baixada

O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um caso de estupro coletivo contra uma adolescente, que ocorreu no último fim de semana, é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Por ser um caso que envolve uma vítima menor de 18 anos, a investigação está sob sigilo.

Agentes do 21° BPM (São João de Meriti) receberam um chamado para o caso somente na segunda-feira (2). Segundo a corporação, a violência sexual teria acontecido na localidade conhecida como Predinhos, em Vilar dos Teles.

A vítima se encontrava em uma unidade municipal pediátrica, e equipes se dirigiram a esse local, onde a informação foi que sete traficantes da comunidade Trio de Ouro teriam cometido o crime, que envolveu agressões físicas e sexuais. Em seguida, os PMs encaminharam a ocorrência para a delegacia especializada e reforçaram o policiamento na região.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que, após os primeiros cuidados no plantão noturno do Hospital Municipal de São João de Meriti (PAM Meriti), a paciente foi encaminhada à UPA Infantil do Éden, onde recebeu atendimento psicossocial e tratamento preventivo. A vítima se encontra estável na Maternidade Municipal, ainda sob cuidados médicos.