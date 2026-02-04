Polícia Civil e Seap resgatam mulher mantida em cárcere privado e prendem criminoso em Copacabana

Policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS), libertaram, nesta terça-feira (03/02), uma mulher mantida em cárcere privado em um apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O criminoso foi preso em flagrante no local.

As investigações apontam que o homem mantinha a vítima no imóvel, submetendo-a a agressões físicas reiteradas, ameaças de morte e coação sexual. Para intimidar a mulher, ele fazia referências a uma facção criminosa. A vítima era impedida de manter contato com familiares e amigos, mas, em um momento de descuido do agressor, conseguiu enviar uma mensagem pedindo ajuda, o que possibilitou o acionamento imediato das forças de segurança.

Leia também:

TJRJ expede novo mandado de prisão contra líder da máfia dos cigarros no Rio

Delegacia investiga caso de estupro coletivo envolvendo adolescente na Baixada

A partir da rápida troca de informações de inteligência entre a DAS e equipes da Seap, os agentes localizaram o imóvel e efetuaram a prisão do criminoso. No local, foram apreendidas drogas e dois telefones celulares utilizados para a prática de atividades criminosas. Durante a abordagem, o homem ainda tentou oferecer dinheiro aos policiais, em troca da liberdade.

O criminoso foi autuado em flagrante pelos crimes de cárcere privado, estupro, ameaça, coação no contexto de violência doméstica e tentativa de corrupção. A vítima foi resgatada e encontra-se em segurança.