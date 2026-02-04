Carnaval Maricá 2026 terá mais de 70 blocos e 13 palcos espalhados pela cidade
Serão nove dias de folia com shows, blocos tradicionais e programação para toda a família
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, divulgou a programação do Carnaval Maricá 2026. Serão 76 blocos e 13 palcos com shows distribuídos pelos quatro distritos da cidade, entre os dias 12 e 21 de fevereiro.
Todo o roteiro da folia poderá ser conferido no aplicativo “Carnaval Maricá”, que estará disponível para download a partir desta quarta (04) nas lojas de aplicativos Play Store (Android) e App Store (iOS).
Maricá contará com três circuitos oficiais de desfiles de blocos: Manhoso, em Ponta Negra; Claudinho Guimarães, em Itaipuaçu; e Passarela Adélia Breve, no Centro. Valorizando a identidade cultural do município, o Carnaval deste ano aposta nos artistas locais, os chamados “pratas da casa”, fortalecendo a cena cultural e promovendo uma festa democrática, popular e acessível.
Shows em 13 palcos
Os palcos, que receberão apresentações de artistas locais, serão montados no Centro (Praça Orlando de Barros Pimentel e Praça Tiradentes, em Araçatiba – infantil), Itaipuaçu (Praia do Francês e cruzamento da Rua Prof. Cardoso de Menezes com a Avenida Benvindo Taques Horta), Ponta Negra (Avenida Vereador Consuelo Tarquino Duque), São José do Imbassaí (Praça Gilmar dos Santos Duarte), Cordeirinho (Rua Ernesto José Teixeira Filho), Parque Nanci (Orla), Santa Paula (Rua A), Divinéia (Rua Theófilo Gomes da Costa), além dos dois condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. Inoã (Rua Gilmar dos Santos Duarte) também contará com programação musical, realizada em trio elétrico.
Os shows têm início na sexta-feira (13), no Palco Centro. Os demais palcos começam a receber atrações a partir do sábado (14/02). As apresentações seguem até a terça-feira de Carnaval, sempre a partir das 18h. Além das atrações musicais, alguns pontos da cidade também receberão apresentações de escolas de samba locais, reforçando a tradição carnavalesca de Maricá.
Blocos de rua e circuitos organizados
O Carnaval Maricá 2026 mantém a tradição dos blocos de rua, com desfiles programados ao longo de nove dias em diferentes bairros do município. Os circuitos foram planejados com rotas definidas para concentração, desfile e dispersão, garantindo maior fluidez, segurança e conforto para os foliões.
Estrutura, serviços e segurança
A Prefeitura de Maricá preparou uma estrutura integrada para o Carnaval, com postos médicos e ambulâncias, banheiros químicos – incluindo unidades adaptadas para PCD -, torres de observação, apoio das forças de segurança e equipes de ordenamento urbano, além de áreas destinadas à alimentação, de acordo com as características de cada local.
Equipes da Secretaria de Assistência Social e Cidadania estarão de prontidão para atuar na identificação infantil durante os shows e desfiles de blocos. Já a Secretaria de Segurança Cidadã contará com todo o efetivo da Guarda Municipal para garantir a ordem pública, além do monitoramento da cidade por meio das câmeras do Centro de Operações de Maricá (Comar) e do Centro Integrado de Operações na Segurança Pública (Ciosp). Outros setores da gestão municipal também participam da operação, como Defesa Civil, Iluminação Pública, Transportes e Postura, Empresa Pública de Transportes (EPT), entre outras secretarias.
Confira a programação de shows:
– Palco Centro – Praça Orlando de Barros Pimentel
Sexta-feira, 13/02:
18h – DJ Juninho Mix
18h30 – Jô Borges
21h – Obatuke 21
Sábado, 14/02:
18h – DJ Juninho Mix
18h30 – Chega Mais
21h – Marianna Cunha
Domingo, 15/02:
18h – DJ Juninho Mix
18h30 — Tô Kerendo
21h — Douglas Kali
Segunda-feira, 16/02:
18h — DJ Juninho Mix
18h30 — Banda Estratégya
21h — Jorginho Doug
Terça-feira, 17/02:
18h — DJ Juninho Mix
18h30 — Banda Estratégya
21h — Pagode do MW
– Palco Centro (Infantil) – Praça Tiradentes, Lagoa de Araçatiba
Sábado, 14/02:
16h — DJ Johran
17h — Tropa da Alegria
20h — Ismayer Alves e Betinho Bahia
Domingo, 15/02:
16h — DJ Johran
17h — Bruna Mandz
20h — Amanda Dilva
Segunda-feira, 16/02:
16h — DJ Johran
17h — Banda Cult
20h — Roberta Tílio
Terça-feira, 17/02:
16h — DJ Wally Iglesias
16h30 – Cortejo Cordão do Boitatá
17h — Ezumzuê
20h — Edu Farias
– Palco Ponta Negra:
Sábado, 14/02:
18h — DJ Márcio Albuquerque
18h30 — RJ 106
21h — Douglas Kali
Domingo, 15/02:
18h — DJ Márcio Albuquerque
18h30 — Betinho Bahia e Ismayer Alves
21h — Cantor Babby
Segunda-feira, 16/02:
18h — DJ Márcio Albuquerque
18h30 — Kontagiô
21h — Lívia Guimarães
Terça-feira, 17/02:
18h — DJ Márcio Albuquerque
18h30 — Moniquinha
21h — Marianna Cunha
– Palco Cordeirinho:
Sábado, 14/02:
18h — DJ Dodô
18h30 — Raquel Fonseca
21h — Tô Kerendo
Domingo, 15/02:
18h — DJ Dodô
18h30 — Edu Farias
21h — Jorginho Doug
Segunda-feira, 16/02:
18h — DJ Dodô
18h30 — Thunderock
21h — G.R.E.S. Herdeiros de Maricá
Terça-feira – 17/02
18h — DJ Dodô
18h30 — Marcos Santos
21h — Douglas Kali
– Palco Parque Nanci
Sábado, 14/02:
18h — DJ Wally Iglasias
18h30 — Roberta Tílio
21h — Bruno Paiva
Domingo, 15/02:
18h — DJ Wally Iglasias
18h30 — Leandro Bruno
21h — Raquel Fonseca
Segunda-feira, 16/02:
18h — DJ Wally Iglasias
18h30 — G.R.E.S. Diz que me Ama
21h — Oh Sorte
Terça-feira, 17/02:
18h — DJ Wally Iglasias
18h30 — Jéssica Manilha
21h — Jorginho Doug
– Palco Inoã:
Sábado, 14/02:
18h — DJ Marcelinho
18h30 — Jô Borges
21h — Marcos Santos
Domingo, 15/02:
18h — DJ Marcelinho
18h30 — Samba da Mulher
21h — Bruno Paiva
Segunda-feira, 16/02:
18h — DJ Marcelinho
18h30 — Thainan
21h — Pagode do MW
Terça-feira, 17/02
18h — DJ Marcelinho
18h30 — G.R.E.S. Inocentes de Maricá
21h — Chega Mais
– Palco MCMV Inoã:
Sábado, 14/02:
18h — DJ Duda Gomes
18h30 — Erixk Jordan
21h — Cantor Mikimba
Domingo, 15/02:
18h — DJ Duda Gomes
18h30 — Tropa da Alegria
21h — Marcos Santos
Segunda-feira, 16/02:
18h — DJ Duda Gomes
18h30 — Thiago Dantas
21h — RJ 106
Terça-feira, 17/02:
18h — DJ Duda Gomes
18h30 — Samba da Mulher
21h — G.R.E.S. Acadêmicos de Caxito
– Palco MCMV Itaipuaçu
Sábado, 14/02:
18h — DJ Ryan Santos
18h30 — Ezumzuê
21h — Edson Farradão
Domingo, 15/02:
18h — DJ Ryan Santos
18h30 — Banda Cult
21h — Cantor Mikimba
Segunda-feira, 16/02:
18h — DJ Ryan Santos
18h30 — G.R.E.S. Império da Camisa Azul e Branco
21h — Bruno Paiva
Terça-feira, 17/02:
18h — DJ Ryan Santos
18h30 — Rhoan Victor
21h — Erixk Jordan
– Palco Itaipuaçu – Praia do Francês
Sábado, 14/02:
18h — DJ Waguim
18h30 — Banda Estratégya
21h — Cantor Babby
Domingo, 15/02:
18h — DJ Waguim
18h30 — Kontágio
21h — Jô Borges
Segunda-feira, 16/02:
18h — DJ Waguim
18h30 — Raquel Fonseca
21h — G.R.E.S. Acadêmicos de Araçatiba
Terça-feira, 17/02:
18h — DJ Waguim
18h30 — Bruna Mandz
21h — Lavínia Guimarães
– Palco Itaipuaçu – Rua Professor Cardoso de Menezes x Av. Benvindo Taques Horta
Sábado, 14/02:
18h — DJ Vitor Moraes
18h30 — Thunderock
21h — Lavínia Guimarães
Domingo, 15/02:
18h — DJ Vitor Moraes
18h30 — Tatudoemcasa
21h — Chega Mais
Segunda-feira, 16/02:
18h — DJ Vitor Moraes
18h30 — Cantor Mikimba
21h — Amanda Dilva
Terça-feira, 17/02:
18h — DJ Vitor Moraes
18h30 — Roberta Tílio
21h — Obatuke 21
– Palco São José do Imbassaí:
Sábado, 14/02:
18h — DJ Marlo
18h30 — Rhoan Victor
21h — Pagode MW
Domingo, 15/02:
18h — DJ Marlo
18h30 — Thunderock
21h — Oh Sorte
Segunda-feira, 16/02:
18h — DJ Marlo
18h30 — G.R.E.S. Flor do Imbassaí
21h — Me Puxa
Terça-feira, 17/02:
18h — DJ Marlo
18h30 — Amanda Dilva
21h — Tatudoemcasa
– Palco Santa Paula:
Sábado, 14/02:
18h – DJ Carol Sabá
18h30 – Bruna Mandz
21h – Thiago Dantas
Domingo, 15/02:
18h – DJ Carol Sabá
18h30 – Roberta Tílio
21h – Pagode MW
Segunda-feira, 16/02:
18h – DJ Carol Sabá
18h30 – Leandro Brunno
21h – Vitorya Telles
Terça-feira, 17/02:
18h – DJ Carol Sabá
18h30 – Banda Cult
21h – Kontagiô
– Palco Divinéia:
Sábado, 14/02:
18h – DJ Jota
18h30 – Banda Cult
21h – Thainan
Domingo, 15/02:
18h – DJ Jota
18h30 – Jessica Manilha
21h – Vitorya Telles
Segunda-feira, 16/02:
18h – DJ Jota
18h30 – Ezumzuê
21h – Edson Farradão
Terça-feira, 17/02:
18h – DJ Jota
18h30 – Thiago Dantas
21h – Cantor Mikimba
Confira a programação de blocos:
– Quinta-feira, 12/02:
15h às 18h – B.C. Sou, Mas Quem Não É? – CAPS, Rua Clímaco Pereira, 259 (Centro)
17h15 às 22h – B.C. Martelo Sem Prego – Rua Álvares de Castro, 337 (Centro)
– Sexta-feira, 13/02:
Centro – Circuito Adélia Breve (Rua Abreu Rangel)
15h30 às 18h – B.C. da Terceira Idade Maricá – em frente ao nº 31 (próx. à Enel)
17h30 às 19h – B.C. Arco-Íris da Diversidade – em frente ao nº 345 (Center 1)
18h às 20h – Identidade Preta – em frente ao nº 420 (Casa & Vídeo)
19h às 21h – B.C. da Meia 5 – em frente ao nº 159 (Loja Nação Rubro-Negra)
20h às 22h – B.C. Onda Diferente – em frente ao nº 275 (Centro Empresarial Costa do Sol)
Inoã
20h às 22h – B.C. Viva Nossas Crianças – Rua Solimões, Lt 14, Qd 12
Bambuí
20h às 22h – B.C. Bateria Diversidade – Av. Braulino Venâncio da Costa, lotes 10 e 11 (bloco estático)
– Sábado, 14/02:
Araçatiba
7h às 14h – B.C. Garça da Manhã – Praça Tiradentes
Barra de Maricá
12h às 18h – B.C. da Amendoeira – Rua Marieta Fernandes de Souza (bloco estático)
Santa Paula
14h às 19h – B.C. Diz Que Me Ama – Estrada de Cassorotiba, Condomínio Santa Paula – Setor B
Centro – Circuito Adélia Breve
16h30 às 19h – B.C. Amigos dos Cornos de Maricá – Rua Abreu Rangel (nº 31)
18h às 20h – B.C. dos Universitários – Rua Abreu Rangel (nº 420)
20h às 22h – B.C. Maricá + Folia – Rua Abreu Rangel (nº 275)
Itaipuaçu
14h às 20h – B.C. da Lisa – Av. José Messas, 442 (bloco estático)
16h às 22h – B.C. É Pequeno, Mas É Gostoso – Praça da 70 (bloco estático)
16h às 18h – B.C. Samba da Mulher – Circuito Claudinho Guimarães
18h às 20h – B.C. dos Amigos – Circuito Claudinho Guimarães
19h às 21h – B.C. Gaviões de Itaipuaçu – Circuito Claudinho Guimarães
20h às 22h – Zona do Boivi – Circuito Claudinho Guimarães
Ponta Negra
17h às 20h30 – B.C. Grupo 100% Ponta Negra – Circuito Manhoso
Jacaroá
16h às 21h – B.C. Jacarobloco – Av. Nero da Silva Bittencourt (bloco estático)
São José do Imbassaí
16h às 21h – B.C. do Pé da Serra – Rua das Gardênias, Lote 39
16h às 22h – B.C. Barril – Rua Francisco da Costa
Ponta Grossa
17h às 21h – Banda Alegria de Ponta Grossa – Praça Central
– Domingo, 15/02:
Araçatiba
8h às 14h – B.C. Sustentaí – Praça Tiradentes
Itaipuaçu
11h às 20h – B.C. Tromba Nervosa – Circuito Claudinho Guimarães
16h às 22h – B.C. Margaridas da 70 – Praça da 70 (bloco estático)
Centro
15h às 20h – B.C. do Beijo – Circuito Adélia Breve
20h às 22h – B.C. Se Piscar Eu Beijo – Circuito Adélia Breve
Ponta Negra
16h às 19h – B.C. Unidos de Ponta Negra – Circuito Manhoso
Jacaroá
13h às 18h40 – B.C. Amigos de Jacaroá – Av. Nero da Silva Bittencourt
Cordeirinho
14h às 18h30 – B.C. Se Não Aguenta Porque Veio – Rua 122 (lado da praia)
16h às 22h – B.C. da 90 – Rua Rubens Costa Leite s/n (antiga 90) Lt 13 Qd120
Outros bairros
12h às 17h – B.C. Explode Jaconé – Rua São Jorge (Jaconé)
14h às 18h30 – B.C. Se Não Guenta Porque Veio – Av. Alcebíades G. Mataruna (Ubatiba)
14h às 19h – B.C. do Manu – Quadra do Manu Manuela (bloco estático)
14h às 19h – B.C. Arrastão dos Pescadores – Orla das Amendoeiras (São José)
14h às 18h – B.C. Não Empurra Que É Pior – Rua Ernani Soares (Barra)
16h às 23h – B.C. Cavalo Doido – Rua Militão Rodrigues de Moura (Guaratiba)
– Segunda-feira, 16/02:
9h30 às 16h – B.C. Afro Egbe Odara – Rua Gilmar dos Santos Duarte (Inoã)
10h às 14h – B.C. Louca Paixão – Praça Tiradentes (Araçatiba)
15h às 19h – B.C. Só Vou Se Minha Mulher Deixar – Rua João Bezerra (Barra)
15h às 20h – B.C. Gabriela – Circuito Adélia Breve (Centro)
15h às 20h30 – B.C. Se Não Lembro Eu Não Fiz – Circuito Manhoso (Ponta Negra)
15h às 19h – B.C. do Maracujá – Estrada de Cassorotiba (Santa Paula)
16h às 22h – B.C. Vem Ser Feliz – Orla das Amendoeiras (São José)
Itaipuaçu – Circuito Claudinho Guimarães
14h às 16h – B.C. Me Reza Que Eu Te Rezo
16h às 18h – B.C. Alarde
17h às 19h – B.C. Baiacu de Itaipuaçu
18h às 20h – B.C. Lindas Desbocadas do Bar
19h às 21h – B.C. Me Pega no Sinal
16h às 22h – B.C. Margaridas da 70 – Praça da 70
17h às 22h – B.C. Piranhas do Recanto – Rua Dirceu Pinto, 215
– Terça-feira, 17/02:
Itaipuaçu – Circuito Claudinho Guimarães
8h às 13h – B.C. Quem Ama Cuida
17h às 18h – B.C. Bistrô Bloco
18h às 19h – B.C. A Diva
19h às 20h – Buricuticobalacobaco da Hevilly
20h às 21h – B.C. Flaskina
21h às 22h – B.C. Ilariê
14h às 17h – B.C. da Coruja – Av. Benvindo Taques Horta, entre a Rua Douglas Riente e Rua 105
16h às 22h – B.C. Fla 70 – Praça da 70
Araçatiba
10h às 14h – B.C. Bailinho da Inclusão – Praça Tiradentes
Centro
17h às 19h – B.C. Nossa Voz – Circuito Adélia Breve
17h às 21h30 – B.C. Vai, Vomita e Volta – Rua Abreu Sodré, 234
Outros bairros
15h às 19h30 – B.C. Ratos de Praia – Rua José Frejat (Barra)
16h às 20h – B.C. do Flamengo – Rua F (São José)
17h às 22h – B.C. Chupa Mas Não Baba – Santa Paula
13h às 21h – B.C. É Nesse Que Eu Vou – Bambuí
17h às 20h30 – B.C. 100% Piranha – Circuito Manhoso (Ponta Negra)
16h às 20h – B.C. Vovó do Samba – Rua Dois, Cordeirinho
– Quarta-feira, 18/02:
12h às 19h – B.C. Liga a Bomba – Circuito Claudinho Guimarães (Itaipuaçu)
– Sexta-feira, 20/02:
15h às 20h – B.C. dos Trabalhadores – Praça Tiradentes (Araçatiba)
– Sábado, 21/02:
16h às 18h – B.C. da Gigio – Circuito Claudinho Guimarães (Itaipuaçu)
18h30 às 20h30 – B.C. Saideira Chopp Baiacu – Circuito Claudinho Guimarães (Itaipuaçu)