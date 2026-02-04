Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Carnaval Maricá 2026 terá mais de 70 blocos e 13 palcos espalhados pela cidade

Serão nove dias de folia com shows, blocos tradicionais e programação para toda a família

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de fevereiro de 2026 - 10:27
Todo o roteiro da folia poderá ser conferido no aplicativo “Carnaval Maricá”
Todo o roteiro da folia poderá ser conferido no aplicativo “Carnaval Maricá” -

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, divulgou a programação do Carnaval Maricá 2026. Serão 76 blocos e 13 palcos com shows distribuídos pelos quatro distritos da cidade, entre os dias 12 e 21 de fevereiro.

Todo o roteiro da folia poderá ser conferido no aplicativo “Carnaval Maricá”, que estará disponível para download a partir desta quarta (04) nas lojas de aplicativos Play Store (Android) e App Store (iOS).

Maricá contará com três circuitos oficiais de desfiles de blocos: Manhoso, em Ponta Negra; Claudinho Guimarães, em Itaipuaçu; e Passarela Adélia Breve, no Centro. Valorizando a identidade cultural do município, o Carnaval deste ano aposta nos artistas locais, os chamados “pratas da casa”, fortalecendo a cena cultural e promovendo uma festa democrática, popular e acessível.

Shows em 13 palcos

Os palcos, que receberão apresentações de artistas locais, serão montados no Centro (Praça Orlando de Barros Pimentel e Praça Tiradentes, em Araçatiba – infantil), Itaipuaçu (Praia do Francês e cruzamento da Rua Prof. Cardoso de Menezes com a Avenida Benvindo Taques Horta), Ponta Negra (Avenida Vereador Consuelo Tarquino Duque), São José do Imbassaí (Praça Gilmar dos Santos Duarte), Cordeirinho (Rua Ernesto José Teixeira Filho), Parque Nanci (Orla), Santa Paula (Rua A), Divinéia (Rua Theófilo Gomes da Costa), além dos dois condomínios do programa Minha Casa Minha Vida. Inoã (Rua Gilmar dos Santos Duarte) também contará com programação musical, realizada em trio elétrico.

Os shows têm início na sexta-feira (13), no Palco Centro. Os demais palcos começam a receber atrações a partir do sábado (14/02). As apresentações seguem até a terça-feira de Carnaval, sempre a partir das 18h. Além das atrações musicais, alguns pontos da cidade também receberão apresentações de escolas de samba locais, reforçando a tradição carnavalesca de Maricá.

Blocos de rua e circuitos organizados

O Carnaval Maricá 2026 mantém a tradição dos blocos de rua, com desfiles programados ao longo de nove dias em diferentes bairros do município. Os circuitos foram planejados com rotas definidas para concentração, desfile e dispersão, garantindo maior fluidez, segurança e conforto para os foliões.

Estrutura, serviços e segurança

A Prefeitura de Maricá preparou uma estrutura integrada para o Carnaval, com postos médicos e ambulâncias, banheiros químicos – incluindo unidades adaptadas para PCD -, torres de observação, apoio das forças de segurança e equipes de ordenamento urbano, além de áreas destinadas à alimentação, de acordo com as características de cada local.

Equipes da Secretaria de Assistência Social e Cidadania estarão de prontidão para atuar na identificação infantil durante os shows e desfiles de blocos. Já a Secretaria de Segurança Cidadã contará com todo o efetivo da Guarda Municipal para garantir a ordem pública, além do monitoramento da cidade por meio das câmeras do Centro de Operações de Maricá (Comar) e do Centro Integrado de Operações na Segurança Pública (Ciosp). Outros setores da gestão municipal também participam da operação, como Defesa Civil, Iluminação Pública, Transportes e Postura, Empresa Pública de Transportes (EPT), entre outras secretarias.

Confira a programação de shows:

– Palco Centro – Praça Orlando de Barros Pimentel

Sexta-feira, 13/02:

18h – DJ Juninho Mix

18h30 – Jô Borges

21h – Obatuke 21

Sábado, 14/02:

18h – DJ Juninho Mix

18h30 – Chega Mais

21h – Marianna Cunha

Domingo, 15/02:

18h – DJ Juninho Mix

18h30 — Tô Kerendo

21h — Douglas Kali

Segunda-feira, 16/02:

18h — DJ Juninho Mix

18h30 — Banda Estratégya

21h — Jorginho Doug

Terça-feira, 17/02:

18h — DJ Juninho Mix

18h30 — Banda Estratégya

21h — Pagode do MW

– Palco Centro (Infantil) – Praça Tiradentes, Lagoa de Araçatiba

Sábado, 14/02:

16h — DJ Johran

17h — Tropa da Alegria

20h — Ismayer Alves e Betinho Bahia

Domingo, 15/02:

16h — DJ Johran

17h — Bruna Mandz

20h — Amanda Dilva

Segunda-feira, 16/02:

16h — DJ Johran

17h — Banda Cult

20h — Roberta Tílio

Terça-feira, 17/02:

16h — DJ Wally Iglesias

16h30 – Cortejo Cordão do Boitatá

17h — Ezumzuê

20h — Edu Farias

– Palco Ponta Negra:

Sábado, 14/02:

18h — DJ Márcio Albuquerque

18h30 — RJ 106

21h — Douglas Kali

Domingo, 15/02:

18h — DJ Márcio Albuquerque

18h30 — Betinho Bahia e Ismayer Alves

21h — Cantor Babby

Segunda-feira, 16/02:

18h — DJ Márcio Albuquerque

18h30 — Kontagiô

21h — Lívia Guimarães

Terça-feira, 17/02:

18h — DJ Márcio Albuquerque

18h30 — Moniquinha

21h — Marianna Cunha

– Palco Cordeirinho:

Sábado, 14/02:

18h — DJ Dodô

18h30 — Raquel Fonseca

21h — Tô Kerendo

Domingo, 15/02:

18h — DJ Dodô

18h30 — Edu Farias

21h — Jorginho Doug

Segunda-feira, 16/02:

18h — DJ Dodô

18h30 — Thunderock

21h — G.R.E.S. Herdeiros de Maricá

Terça-feira – 17/02

18h — DJ Dodô

18h30 — Marcos Santos

21h — Douglas Kali

– Palco Parque Nanci

Sábado, 14/02:

18h — DJ Wally Iglasias

18h30 — Roberta Tílio

21h — Bruno Paiva

Domingo, 15/02:

18h — DJ Wally Iglasias

18h30 — Leandro Bruno

21h — Raquel Fonseca

Segunda-feira, 16/02:

18h — DJ Wally Iglasias

18h30 — G.R.E.S. Diz que me Ama

21h — Oh Sorte

Terça-feira, 17/02:

18h — DJ Wally Iglasias

18h30 — Jéssica Manilha

21h — Jorginho Doug

– Palco Inoã:

Sábado, 14/02:

18h — DJ Marcelinho

18h30 — Jô Borges

21h — Marcos Santos

Domingo, 15/02:

18h — DJ Marcelinho

18h30 — Samba da Mulher

21h — Bruno Paiva

Segunda-feira, 16/02:

18h — DJ Marcelinho

18h30 — Thainan

21h — Pagode do MW

Terça-feira, 17/02

18h — DJ Marcelinho

18h30 — G.R.E.S. Inocentes de Maricá

21h — Chega Mais

– Palco MCMV Inoã:

Sábado, 14/02:

18h — DJ Duda Gomes

18h30 — Erixk Jordan

21h — Cantor Mikimba

Domingo, 15/02:

18h — DJ Duda Gomes

18h30 — Tropa da Alegria

21h — Marcos Santos

Segunda-feira, 16/02:

18h — DJ Duda Gomes

18h30 — Thiago Dantas

21h — RJ 106

Terça-feira, 17/02:

18h — DJ Duda Gomes

18h30 — Samba da Mulher

21h — G.R.E.S. Acadêmicos de Caxito

– Palco MCMV Itaipuaçu

Sábado, 14/02:

18h — DJ Ryan Santos

18h30 — Ezumzuê

21h — Edson Farradão

Domingo, 15/02:

18h — DJ Ryan Santos

18h30 — Banda Cult

21h — Cantor Mikimba

Segunda-feira, 16/02:

18h — DJ Ryan Santos

18h30 — G.R.E.S. Império da Camisa Azul e Branco

21h — Bruno Paiva

Terça-feira, 17/02:

18h — DJ Ryan Santos

18h30 — Rhoan Victor

21h — Erixk Jordan

– Palco Itaipuaçu – Praia do Francês

Sábado, 14/02:

18h — DJ Waguim

18h30 — Banda Estratégya

21h — Cantor Babby

Domingo, 15/02:

18h — DJ Waguim

18h30 — Kontágio

21h — Jô Borges

Segunda-feira, 16/02:

18h — DJ Waguim

18h30 — Raquel Fonseca

21h — G.R.E.S. Acadêmicos de Araçatiba

Terça-feira, 17/02:

18h — DJ Waguim

18h30 — Bruna Mandz

21h — Lavínia Guimarães

– Palco Itaipuaçu – Rua Professor Cardoso de Menezes x Av. Benvindo Taques Horta

Sábado, 14/02:

18h — DJ Vitor Moraes

18h30 — Thunderock

21h — Lavínia Guimarães

Domingo, 15/02:

18h — DJ Vitor Moraes

18h30 — Tatudoemcasa

21h — Chega Mais

Segunda-feira, 16/02:

18h — DJ Vitor Moraes

18h30 — Cantor Mikimba

21h — Amanda Dilva

Terça-feira, 17/02:

18h — DJ Vitor Moraes

18h30 — Roberta Tílio

21h — Obatuke 21

– Palco São José do Imbassaí:

Sábado, 14/02:

18h — DJ Marlo

18h30 — Rhoan Victor

21h — Pagode MW

Domingo, 15/02:

18h — DJ Marlo

18h30 — Thunderock

21h — Oh Sorte

Segunda-feira, 16/02:

18h — DJ Marlo

18h30 — G.R.E.S. Flor do Imbassaí

21h — Me Puxa

Terça-feira, 17/02:

18h — DJ Marlo

18h30 — Amanda Dilva

21h — Tatudoemcasa

– Palco Santa Paula:

Sábado, 14/02:

18h – DJ Carol Sabá

18h30 – Bruna Mandz

21h – Thiago Dantas

Domingo, 15/02:

18h – DJ Carol Sabá

18h30 – Roberta Tílio

21h – Pagode MW

Segunda-feira, 16/02:

18h – DJ Carol Sabá

18h30 – Leandro Brunno

21h – Vitorya Telles

Terça-feira, 17/02:

18h – DJ Carol Sabá

18h30 – Banda Cult

21h – Kontagiô

– Palco Divinéia:

Sábado, 14/02:

18h – DJ Jota

18h30 – Banda Cult

21h – Thainan

Domingo, 15/02:

18h – DJ Jota

18h30 – Jessica Manilha

21h – Vitorya Telles

Segunda-feira, 16/02:

18h – DJ Jota

18h30 – Ezumzuê

21h – Edson Farradão

Terça-feira, 17/02:

18h – DJ Jota

18h30 – Thiago Dantas

21h – Cantor Mikimba

Confira a programação de blocos:

– Quinta-feira, 12/02:

15h às 18h – B.C. Sou, Mas Quem Não É? – CAPS, Rua Clímaco Pereira, 259 (Centro)

17h15 às 22h – B.C. Martelo Sem Prego – Rua Álvares de Castro, 337 (Centro)

– Sexta-feira, 13/02:

Centro – Circuito Adélia Breve (Rua Abreu Rangel)

15h30 às 18h – B.C. da Terceira Idade Maricá – em frente ao nº 31 (próx. à Enel)

17h30 às 19h – B.C. Arco-Íris da Diversidade – em frente ao nº 345 (Center 1)

18h às 20h – Identidade Preta – em frente ao nº 420 (Casa & Vídeo)

19h às 21h – B.C. da Meia 5 – em frente ao nº 159 (Loja Nação Rubro-Negra)

20h às 22h – B.C. Onda Diferente – em frente ao nº 275 (Centro Empresarial Costa do Sol)

Inoã

20h às 22h – B.C. Viva Nossas Crianças – Rua Solimões, Lt 14, Qd 12

Bambuí

20h às 22h – B.C. Bateria Diversidade – Av. Braulino Venâncio da Costa, lotes 10 e 11 (bloco estático)

– Sábado, 14/02:

Araçatiba

7h às 14h – B.C. Garça da Manhã – Praça Tiradentes

Barra de Maricá

12h às 18h – B.C. da Amendoeira – Rua Marieta Fernandes de Souza (bloco estático)

Santa Paula

14h às 19h – B.C. Diz Que Me Ama – Estrada de Cassorotiba, Condomínio Santa Paula – Setor B

Centro – Circuito Adélia Breve

16h30 às 19h – B.C. Amigos dos Cornos de Maricá – Rua Abreu Rangel (nº 31)

18h às 20h – B.C. dos Universitários – Rua Abreu Rangel (nº 420)

20h às 22h – B.C. Maricá + Folia – Rua Abreu Rangel (nº 275)

Itaipuaçu

14h às 20h – B.C. da Lisa – Av. José Messas, 442 (bloco estático)

16h às 22h – B.C. É Pequeno, Mas É Gostoso – Praça da 70 (bloco estático)

16h às 18h – B.C. Samba da Mulher – Circuito Claudinho Guimarães

18h às 20h – B.C. dos Amigos – Circuito Claudinho Guimarães

19h às 21h – B.C. Gaviões de Itaipuaçu – Circuito Claudinho Guimarães

20h às 22h – Zona do Boivi – Circuito Claudinho Guimarães

Ponta Negra

17h às 20h30 – B.C. Grupo 100% Ponta Negra – Circuito Manhoso

Jacaroá

16h às 21h – B.C. Jacarobloco – Av. Nero da Silva Bittencourt (bloco estático)

São José do Imbassaí

16h às 21h – B.C. do Pé da Serra – Rua das Gardênias, Lote 39

16h às 22h – B.C. Barril – Rua Francisco da Costa

Ponta Grossa

17h às 21h – Banda Alegria de Ponta Grossa – Praça Central

– Domingo, 15/02:

Araçatiba

8h às 14h – B.C. Sustentaí – Praça Tiradentes

Itaipuaçu

11h às 20h – B.C. Tromba Nervosa – Circuito Claudinho Guimarães

16h às 22h – B.C. Margaridas da 70 – Praça da 70 (bloco estático)

Centro

15h às 20h – B.C. do Beijo – Circuito Adélia Breve

20h às 22h – B.C. Se Piscar Eu Beijo – Circuito Adélia Breve

Ponta Negra

16h às 19h – B.C. Unidos de Ponta Negra – Circuito Manhoso

Jacaroá

13h às 18h40 – B.C. Amigos de Jacaroá – Av. Nero da Silva Bittencourt

Cordeirinho

14h às 18h30 – B.C. Se Não Aguenta Porque Veio – Rua 122 (lado da praia)

16h às 22h – B.C. da 90 – Rua Rubens Costa Leite s/n (antiga 90) Lt 13 Qd120

Outros bairros

12h às 17h – B.C. Explode Jaconé – Rua São Jorge (Jaconé)

14h às 18h30 – B.C. Se Não Guenta Porque Veio – Av. Alcebíades G. Mataruna (Ubatiba)

14h às 19h – B.C. do Manu – Quadra do Manu Manuela (bloco estático)

14h às 19h – B.C. Arrastão dos Pescadores – Orla das Amendoeiras (São José)

14h às 18h – B.C. Não Empurra Que É Pior – Rua Ernani Soares (Barra)

16h às 23h – B.C. Cavalo Doido – Rua Militão Rodrigues de Moura (Guaratiba)

– Segunda-feira, 16/02:

9h30 às 16h – B.C. Afro Egbe Odara – Rua Gilmar dos Santos Duarte (Inoã)

10h às 14h – B.C. Louca Paixão – Praça Tiradentes (Araçatiba)

15h às 19h – B.C. Só Vou Se Minha Mulher Deixar – Rua João Bezerra (Barra)

15h às 20h – B.C. Gabriela – Circuito Adélia Breve (Centro)

15h às 20h30 – B.C. Se Não Lembro Eu Não Fiz – Circuito Manhoso (Ponta Negra)

15h às 19h – B.C. do Maracujá – Estrada de Cassorotiba (Santa Paula)

16h às 22h – B.C. Vem Ser Feliz – Orla das Amendoeiras (São José)

Itaipuaçu – Circuito Claudinho Guimarães

14h às 16h – B.C. Me Reza Que Eu Te Rezo

16h às 18h – B.C. Alarde

17h às 19h – B.C. Baiacu de Itaipuaçu

18h às 20h – B.C. Lindas Desbocadas do Bar

19h às 21h – B.C. Me Pega no Sinal

16h às 22h – B.C. Margaridas da 70 – Praça da 70

17h às 22h – B.C. Piranhas do Recanto – Rua Dirceu Pinto, 215

– Terça-feira, 17/02:

Itaipuaçu – Circuito Claudinho Guimarães

8h às 13h – B.C. Quem Ama Cuida

17h às 18h – B.C. Bistrô Bloco

18h às 19h – B.C. A Diva

19h às 20h – Buricuticobalacobaco da Hevilly

20h às 21h – B.C. Flaskina

21h às 22h – B.C. Ilariê

14h às 17h – B.C. da Coruja – Av. Benvindo Taques Horta, entre a Rua Douglas Riente e Rua 105

16h às 22h – B.C. Fla 70 – Praça da 70

Araçatiba

10h às 14h – B.C. Bailinho da Inclusão – Praça Tiradentes

Centro

17h às 19h – B.C. Nossa Voz – Circuito Adélia Breve

17h às 21h30 – B.C. Vai, Vomita e Volta – Rua Abreu Sodré, 234

Outros bairros

15h às 19h30 – B.C. Ratos de Praia – Rua José Frejat (Barra)

16h às 20h – B.C. do Flamengo – Rua F (São José)

17h às 22h – B.C. Chupa Mas Não Baba – Santa Paula

13h às 21h – B.C. É Nesse Que Eu Vou – Bambuí

17h às 20h30 – B.C. 100% Piranha – Circuito Manhoso (Ponta Negra)

16h às 20h – B.C. Vovó do Samba – Rua Dois, Cordeirinho

– Quarta-feira, 18/02:

12h às 19h – B.C. Liga a Bomba – Circuito Claudinho Guimarães (Itaipuaçu)

– Sexta-feira, 20/02:

15h às 20h – B.C. dos Trabalhadores – Praça Tiradentes (Araçatiba)

– Sábado, 21/02:

16h às 18h – B.C. da Gigio – Circuito Claudinho Guimarães (Itaipuaçu)

18h30 às 20h30 – B.C. Saideira Chopp Baiacu – Circuito Claudinho Guimarães (Itaipuaçu)

