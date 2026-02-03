Fuzil calibre 5,56 é apreendido após confronto com criminosos em SG

Uma operação realizada por policiais do 7º BPM (Alcântara) resultou na apreensão de um fuzil Colt, calibre 5,56mm, na tarde desta terça-feira (3), no bairro Laranjal, em São Gonçalo, Região Metropolitana Leste Fluminense.

A ação aconteceu durante um monitoramento direcionado à repressão de roubos na RJ-104, quando os agentes identificaram indivíduos armados circulando em diversas motocicletas nas proximidades da via. Diante da situação de risco, foi montado um cerco com o objetivo de interceptar os suspeitos.

No momento da abordagem, os criminosos reagiram com disparos de arma de fogo, dando início a um confronto. Em seguida, os suspeitos fugiram e invadiram residências na Rua Jaime Batalha. As equipes iniciaram buscas imediatas na área.

Durante a procura dos suspeitos, um morador procurou os policiais e informou que um dos criminosos havia invadido sua residência e ordenado que ele entregasse uma sacola preta a um caminhão de coleta de lixo que passava pelo local. Ao verificar o conteúdo da sacola, o morador constatou que se tratava de uma arma de fogo e acionou a equipe policial.

No interior da sacola, os agentes localizaram um fuzil Colt, calibre 5,56mm. O suspeito responsável pelo armamento conseguiu fugir pelos fundos da residência e não foi localizado até o momento.