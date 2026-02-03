Mais um motoboy é morto a tiros enquanto realizava uma entrega

Na noite desta segunda-feira (2), mais um motoboy foi vítima da violência no Rio de Janeiro. Higor Pacheco da Costa foi morto a tiros na Rua Porã, em Campo Grande, na Zona Oeste da cidade. Segundo testemunhas, ele teria sido alvo de uma tentativa de assalto enquanto realizava uma entrega e acabou atingido por pelo menos oito disparos. Os criminosos fugiram levando a motocicleta da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionadas para atender a uma ocorrência de homicídio. No local, os agentes encontraram o corpo de Higor, realizaram o isolamento da área e solicitaram a perícia.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que realiza diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, não há informações sobre o sepultamento da vítima.

O assassinato de Higor se soma a uma sequência de ataques contra entregadores no estado. Na noite do último dia 27, o motoboy Bruno dos Santos Barbosa, de 24 anos, morreu após ser baleado na Rua da Matriz, no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Três dias antes, o entregador de pizza Paulo Vitor de Souza, de 22 anos, também foi morto a tiros durante uma entrega em Campo Grande. Já no dia 21 de janeiro, Marcelo Julio da Silva, de 52 anos, foi assassinado em Irajá, na Zona Norte do Rio, durante outra tentativa de assalto.