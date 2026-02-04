Preso líder de quadrilha especializada em roubo de carros de aplicativo

Nesta terça-feira, dia (3), foi preso em Realengo, na Zona Oeste, um homem, apontado como um dos maiores ladrões de carros de aplicativo. Segundo as investigações, o homem tem um papel de liderança em um núcleo do Terceiro Comando Puro (TCP), que é especializado em assaltos.

Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por envolvimento em vários roubos qualificados, além de ser suspeito de participar de assaltos contra mototaxistas em Bangu e Campo Grande, também na Zona Oeste. Ele tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

A investigação identificou que os veículos roubados pelo grupo liderado pelo criminoso eram clonados e depois desmontados para venda ilícita das peças.

Ele foi achado por agentes da 34ª DP (Bangu), em Realengo, após deixar a região de Senador Camará, onde ocorreu a Operação Barricada Zero. Os policiais apreenderam com ele um veículo de luxo, que seria clonado para revenda.

As investigações seguem para identificar e responsabilizar outros integrantes do grupo criminoso, além de aprofundar a apuração sobre a participação do acusado em crimes de roubo e latrocínio.