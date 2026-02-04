Polícia recupera veículos roubados e prende suspeitos em São Gonçalo

No interior do veículo foram apreendidos um simulacro de revólver, uma granada e um bloqueador de sinal - Foto: Divulgação

No interior do veículo foram apreendidos um simulacro de revólver, uma granada e um bloqueador de sinal - Foto: Divulgação

Dois homens foram presos com carro roubado no final da noite da última terça-feira (03), na Estrada de Guaxindiba, em São Gonçalo, durante ação de repressão das polícias Civil e Militar que aconteceu em diversos pontos da cidade.

De acordo com informações da PM, três homens estavam em uma caminhonete Hilux, que havia sido roubada na área da 74ª DP (Alcântara), no último dia 31. Durante a abordagem, um dos suspeitos conseguiu fugir, mas os outros dois acabaram detidos.

No interior do veículo foram apreendidos um simulacro de revólver, uma granada e um bloqueador de sinal.

Outro caso

Na Avenida Santa Luzia, outro carro roubado foi recuperado. Um Citroën, roubado no último dia 13, também na área da 74ª DP (Alcântara), foi encontrado estacionado próximo a uma viela.

Perto do carro, os policiais encontraram três suspeitos, que foram abordados e detidos.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara) | Foto: Divulgação

Durante a abordagem, criminosos de Santa Luzia efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram. Houve confronto, mas não há registro de mortos ou feridos.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).