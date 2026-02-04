Cabos da Enel Rio são apreendidos durante operação policial em São Gonçalo

O material apreendido foi encaminhado para perícia e ficará à disposição da autoridade policial para investigação - Foto: Divulgação

O material apreendido foi encaminhado para perícia e ficará à disposição da autoridade policial para investigação - Foto: Divulgação

Em apoio à operação da Polícia Civil realizada nesta terça-feira (3) em São Gonçalo, na Região Metropolitana, a Enel Distribuição Rio participou da identificação e apreensão de cabos de uso exclusivo da concessionária. A operação “Caminhos do Cobre” resultou na prisão de quatro pessoas pelo crime de receptação e na apreensão de aproximadamente meia tonelada de cabos de cobre e outros metais, além de aparelhos celulares.

Os materiais pertencem a concessionárias de energia e operadoras de telefonia, e a Polícia Civil ainda fará a pesagem oficial do material da Enel. Eles estavam armazenados em dois imóveis nos bairros Colubandê e Guaxindiba: um galpão que funcionava como empresa de reciclagem de fachada, usado para a revenda de cabos furtados, e um sítio destinado ao armazenamento dos materiais, respectivamente.

Leia também:

Festa Ploc 80s acontece dia 14 de março em Niterói

Segunda Fase da Matrícula: período de transferência começa nesta quarta-feira (04/02)



O material apreendido foi encaminhado para perícia e ficará à disposição da autoridade policial para investigação. O furto e a receptação de cabos causam prejuízos à população, podendo gerar interrupções no fornecimento de energia e representar riscos graves à segurança, como choques elétricos e incêndios.

A Enel Rio reforça que o furto de energia e de cabos é crime previsto em lei, e segue atuando em parceria com o poder público e as forças de segurança para combater práticas ilegais que comprometem a qualidade do serviço e colocam vidas em risco.

A distribuidora orienta a população a denunciar suspeitas de furto de cabos ou ligações irregulares por meio dos canais oficiais de atendimento.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.