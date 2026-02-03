Disque Denúncia pede informações sobre acusado de tentativa de homicídio em Maricá

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta terça-feira (03), um cartaz para auxiliar nas investigações da 82ª DP (Maricá), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Patrick Matos de Freitas, de 25 anos. Considerado foragido da Justiça, ele é procurado pelo crime de Tentativa de Homicídio, praticado em 24 de novembro de 2025, na localidade conhecida como Sacristia, no bairro Ponta Negra, município de Maricá, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

No dia do crime, a vítima se dirigiu ao local dos fatos em seu veículo Fiat Strada, acompanhado de Patrick. A motivação do encontro seria a devolução de um aparelho de som automotivo que Patrick havia comprado da vítima, mas não havia quitado a dívida (estimada entre R$ 3 mil a 4 mil reais.

Durante o trajeto em Ponta Negra, Marica, Patrick, mediante traição — valendo-se da relação de confiança e proximidade que possuía com a vítima —, desferiu um golpe de arma branca (faca) no pescoço da vítima, que demonstrando reflexo e instinto de sobrevivência, conseguiu empurrar o acusado e abandonar o veículo, clamando por socorro. Ainda dentro do carro, depois de ser furada com a facada, a vítima sofreu um golpe de "mata-leão" aplicado por Patrick tentando impedir que vítima saísse do carro. Por fim, ela foi auxiliada por dois moradores da localidade, com o agressor fugindo do local do crime com o veículo e um aparelho celular da vítima, consumado também o crime de Roubo Majorado.

O veículo foi encontrado no dia seguinte ao crime, abandonado na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), altura do KM 17 (sentido Niterói), próximo ao Tubarão Atacadão, onde foi encontrado o cabo da faca utilizada no crime, caído no interior do veículo. O objeto foi prontamente apreendido, fotografado e submetido a exame pericial descritivo, constituindo prova material da violência empregada (quebra da arma devido à força do golpe ou luta corporal).

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da 82ª DP, requereu junto à Justiça, um mandado de prisão contra Patrick, que deferido pela Vara Criminal da Comarca de Marica, Espécie de prisão: Preventiva, pelo crime de Roubo Majorado e Homicídio Simples.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de Patrick Matos, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido