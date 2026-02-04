Festa Ploc 80s acontece dia 14 de março em Niterói

A Festa Ploc 80s, traz à cidade nomes como Paquitas e Silvinho Blau Blau, direto do túnel do tempo - Foto: Divulgação

Ilariê! Chegou a hora de se divertir com a turma de artistas icônicos dos anos 80, todos ao vivo, em Niterói. A Festa Ploc 80s, a original, traz à cidade nomes como Paquitas e Silvinho Blau Blau, direto do túnel do tempo, para a charmosa Casa do Flamboyant, em Jurujuba. O evento promete uma noite inesquecível, reunindo grandes nomes que marcaram gerações.

No palco, o público vai curtir shows ao vivo de artistas que são verdadeiros símbolos da cultura pop oitentista. Estão confirmadas as apresentações de Sylvinho Blau Blau, ícone da new wave nacional; Luciano Nassym, do eterno Trem da Alegria; Avelar Love, vocalista do clássico João Penca e Seus Miquinhos Amestrados; Rodrigo Saldanha, dos Abelhudos; além da energia contagiante da Banda Os Pelúcias. Completando a experiência, o DJ Dom LV comanda a pista com uma seleção especial de hits que marcaram época.

A Festa Ploc 80’s é mais do que uma festa: é uma celebração nostálgica, cheia de cores, memórias afetivas e músicas que atravessaram gerações. O evento convida o público a caprichar no look retrô e mergulhar em um ambiente temático, repleto de clássicos que fizeram história nas rádios, programas de TV e pistas de dança.

Com vista privilegiada e clima aconchegante, a Casa do Flamboyant, em Jurujuba, é o cenário perfeito para essa viagem no tempo, reunindo fãs da década de 80, amantes da boa música e quem busca uma noite diferente, animada e cheia de boas lembranças. Os ingressos já estão à venda pelo site: www.diskingressos.com.br

Serviço:

Evento: Festa Ploc 80’s - A Original

Data: 14 de março

Local: Casa do Flamboyant – Jurujuba, Niterói

Atrações: Sylvinho Blau Blau, Luciano Nassym (Trem da Alegria), Avelar Love (João Penca e Seus Miquinhos Amestrados), Rodrigo Saldanha (Abelhudos), DJ Dom LV e Banda Os Pelúcias

Ingressos: www.diskingressos.com.br

Classificação: 18 anos