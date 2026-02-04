Segunda Fase da Matrícula: período de transferência começa nesta quarta-feira (04/02)

A partir das 8h desta quarta-feira (04/02), os estudantes que já confirmaram sua inscrição e querem mudar de escola poderão acessar o site Matrícula Fácil e tentar fazer a transferência para outra unidade, de acordo com a disponibilidade de vagas. São mais de 1.200 unidades de ensino, com oportunidades para Escolas de Novas Tecnologias (E-Tecs), Interculturais, de Itinerários de Formação Técnica e Profissional, entre outras opções.

Todo o processo de matrícula ocorrerá exclusivamente de forma on-line. Após acessar o site www.matriculafacil.rj.gov.br, o interessado, com matrícula ativa, deverá verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis. Para que seja feita a transferência, ele deverá clicar em “Transferência de Aluno Seeduc” e fazer todo o processo. Só poderá ser feita uma opção de escola.

Leia também:

"Fui com a intenção de relaxar": mulher revela que levou preservativos para trilha no Pico Paraná

Mulher atropelada por caminhão em SG precisa de mais doação de sangue

Neste ano, o site da matrícula da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro está com uma ferramenta inédita de acessibilidade, sendo pioneira neste tipo de estrutura em todo o país, trazendo mais facilidade para a realização das inscrições.

Caso a escola possua ainda vaga disponível, a inscrição deve ser realizada no site, e o aluno ou responsável (para estudantes menores de idade) terá até dois dias úteis para ir à unidade escolar e confirmar a transferência. As escolas sem vaga nova disponível terão um cadastro para transferência, que não ultrapassará 20% das vagas ofertadas por série/curso/turno da unidade escolar.

Conforme as vagas forem surgindo, o sistema convoca o candidato da vez, respeitando a ordem de inscrição. Neste caso, assim que surgir a sua vaga, o aluno receberá um e-mail de convocação para comparecer à escola selecionada.

Vale ressaltar que a transferência de turma no mesmo turno é solicitada na escola, mas se essa mudança implicar na alteração de turno, deverá ser solicitada pelo site, sempre mediante a disponibilidade de vagas.

E para quem ainda não se inscreveu, não perca tempo. Acesse www.matriculafacil.rj.gov.br e faça sua matrícula na rede estadual de ensino. Bora pra escola!!!